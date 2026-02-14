Miért nem szabad havat enni?

Még ha a hó első pillantásra tisztának és frissnek is tűnik, fogyasztásra teljesen alkalmatlan – figyelmeztet Roman Oparin biológus.

A hóesés során a hó különféle levegőben szálló szennyező anyagokat csapdába ejt, beleértve a járművek kipufogógázait, az ipari kibocsátásokat és más káros anyagokat. A környezet is befolyásolja a hó tisztaságát: a szél port és vegyszereket szállíthat, különösen az olyan utak közelében, ahol jégmentesítő szereket használnak, írja a News.

A szakértő szerint a hó fogyasztása gyomor-bélrendszeri problémákat és allergiás reakciókat okozhat. A jégcsapok is veszélyt jelentenek, mivel porszemcséket, rozsdát és a tetőkről és más felületekről felhalmozódott vegyszereket tartalmazhatnak.

Továbbá a hó mikroorganizmusokat tartalmazhat. Bár az alacsony hőmérséklet lelassítja szaporodásukat, egyes baktériumok és vírusok szélsőséges körülmények között is képesek túlélni. Ha ezek a mikroorganizmusok bejutnak a szervezetbe, fertőzéseket okozhatnak.