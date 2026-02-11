Megnevezték a C-vitaminban gazdag élelmiszereket

„Elsőként a citrusfélék jutnak eszünkbe. De nem ezek a vezetők ebben a vitamintartalomban. Sőt, a rekordokat más, néha váratlan növényi élelmiszerek döntik meg. A csipkebogyó vitathatatlanul vezető, elképesztő 425-1000 mg/100 g-os vagy annál nagyobb tartalommal. Leggyakrabban főzet vagy szirup formájában találkozunk vele. A piros és sárga kaliforniai paprika körülbelül 180-250 mg/100 g vitamint tartalmaz. Már egyetlen nagy paprika is fedezheti a napi szükséglet 300-400%-át. Ezután következik a homoktövis (körülbelül 200 mg), a fekete ribizli (körülbelül 180 mg), a kivi (90-140 mg), valamint a petrezselyem, a kapor, a spenót és a kelkáposzta (100-150 mg). A zöldségek nemcsak rost- és vastartalmuk, hanem aszkorbinsavtartalmuk is igazi koncentrátumok” – jegyezte meg az orvos.

A szervezet nem képes szintetizálni a C-vitamint, és csak élelmiszerekből jut hozzá, de ez az egyik leginstabilabb vitamin, és mennyisége gyorsan csökken a hosszú távú tárolás, a levegőnek való kitettség és a hőkezelés során, tájékoztat a Sports.kz.