Új gyógyír a depresszióra

Egy új kutatás azt próbálta kideríteni, hogy az étrend megváltoztatása – konkrétan a ketogén diéta – hozhat-e javulást ilyen helyzetekben a depresszió kezelésében.

Egy friss klinikai vizsgálat szerint a ketogén diéta enyhítheti a depresszió tüneteit azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos gyógyszeres antidepresszáns kezelés nem hozott kellő javulást. A kutatást Min Gao, az egyesült királyságbeli University of Oxford tudományos munkatársa vezette, és 88 depresszióval élő, ugyanakkor gyógyszeres kezelésre nem reagáló felnőtt vett részt benne. Az eredmények alapján a kutatás új szempontot adhat a depresszió kezeléséhez, bár áttörésről egyelőre nincs szó.

A ketogén diéta lényege

A résztvevők egyik felét egy növényi alapú, csökkentett zsírbevitelű diétára ösztönözték, míg a másik felét szigorú ketogén étrendre állították át. A ketogén diéta zsírban gazdag étrend, a napi szénhidrátbevitelt csökkenti drasztikusan. A lényege, hogy ha a szervezet nem jut szénhidráthoz, akkor a működéshez szükséges energiaforrásként a zsírokból származó ketonokat használja. A ketózis az a folyamat, amikor a szervezet ez utóbbira átvált.

A résztvevők ezen csoportjánál napi 30 grammnál kevesebb szénhidrát-bevitel volt engedélyezett.

Milyen eredmények születtek?

Hat hét elteltével mindkét csoport állapota javult, ám a ketogén diétát követőké valamivel nagyobb mértékben. A depresszió súlyosságát mérő 27 pontos skálán a ketogén étrendet követők átlagosan 10,5 pontos javulást értek el, míg a kontrollcsoportnál ez az érték 8,3 pont volt. A különbség nem óriási, de a kutatók szerint arra utal, hogy a ketogén diéta kiegészítő kezelésként hozzájárulhat a tünetek csökkentéséhez.

A Cleveland Clinic korábbi kutatásai alapján

a ketózis stabilizálhatja az idegsejtek működését,

csökkentheti az agyi gyulladást,

és kedvezően hathat az idegrendszer működésére

– mindez elméletileg segíthet a hangulatzavarok enyhítésében is.

Ígéretes eredmények, komoly korlátokkal

A tanulmányt értékelő szakértők szerint a kutatás egyik legnagyobb erőssége a gondos felépítés. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a ketogén diéta rendkívül szigorú, és hosszú távon nehezen tartható. Ezt jól mutatja, hogy a vizsgálat befejezése után a résztvevők mindössze 9 százaléka folytatta az étrendet.

Több tényező is szerepet játszhatott

A kutatók hangsúlyozzák:

nem kizárt, hogy az eredményekhez hozzájárult az a fokozott figyelem és támogatás is, amelyet a résztvevők a vizsgálat során kaptak.

A rendszeres kapcsolattartás,

az életmódra való odafigyelés

és a szakemberek jelenléte önmagában is javíthatja a depressziós tüneteket.

A szakértők hozzátették, a depresszió kezelésében eddig is, és ezután is fontos szerep jut az egészséges életmódnak, a rendszeres mozgásnak és a társas kapcsolatoknak.

Mit lehet mindebből levonni?

A jelenlegi adatok alapján a ketogén diéta nem csodaszer, és nem helyettesíti a bevált kezelési formákat. Ugyanakkor bizonyos esetekben hasznos kiegészítő lehet, különösen azoknál, akiknél más módszerek nem hoztak eredményt. A kutatók szerint további, hosszabb távú vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosan megértsük az étrend szerepét a depresszió kezelésében – közölte a JAMA Psychiatry tudományos folyóirat, számol be az origo.hu