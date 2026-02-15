Komoly hatása lehet a cukorbetegségnek a szemekre

A cukorbetegség idővel komoly következményekkel járhat. A kis ereket érintő szövődményei a szemet, a vesét és a perifériás idegrendszert károsítják a legjobban.

A cukorbetegség azért növeli egyes szembetegségek kockázatát, mert a szem kisereiben olyan elváltozásokat indít el, amelyek kóros érújdonképződéshez, üvegtesti vérzéshez, az ideghártya (retina) leválásához, zöldhályog kialakulásához és egyéb kórfolyamatokhoz vezethetnek.

Magyarországon a diabéteszes szemfenéki elváltozások okozta látásvesztés a három vezető vaksági ok között szerepel. A cukorbetegek közel egyharmadát érintik a szemészeti szövődmények, amelyek minden tizedik cukorbeteg esetében súlyos látásromláshoz vezetnek.

A cukorbetegség következtében károsodhatnak a retina erei, ami látásvesztéshez vezethet. Előrehaladott stádiumban a beteg azt tapasztalja, hogy megromlott a látása, aminek az alábbi jeleit észlelheti: ahová néz, sötét foltot lát; torzan lát; úszó homályokat lát; homályos látás; a refrakció (fénytörés) gyors változása.

A betegek gyakran panaszolják látásuk ingadozását, aminek hátterében a szemlencse vércukorszinttel összefüggő hidráltsági állapota, vagy a változó mértékű makula-ödéma (sárgafolt ödéma, maculopathia diabetica) áll. Ez utóbbi az éleslátás helyének cukorbetegség okozta bántalma, amely főként a 2-es típusú cukorbetegségben fordul elő, idős betegeknél a látásromlás leggyakoribb oka. A betegség bármely stádiumában jelentkezhet vizenyő az éleslátás helyén.

A proliferatív retinopathiaban szenvedő kezeletlen betegek prognózisa a látás szempontjából nagyon rossz; öt-hat év alatt megvakulhatnak.

A cukorbetegség következtében fellépő érújdonképződéssel járó zöldhályog eleinte nem okoz tüneteket. Később fokozatos vagy hirtelen látásromlás, csőlátás, szemfájdalom, és a szem körüli csontokba sugárzó heves, egy- vagy kétoldali fejfájás jelentkezhet.

A cukorbetegség következtében az átlátszó szemlencse elhomályosodása miatt fiatalabb korban kialakulhat az egyébként időskorra jellemző szürkehályog, amelynek tünete a fokozatos látásromlás.

A magasabb vércukorszint a szemgolyóban is megemeli a vércukorszintet, változik a szem fénytörése és homályos látás alakulhat ki, vagy a beteg átmenetileg rövidlátóvá válhat. A vércukorszint rendezését követően a szemben visszaáll az eredeti fénytörés.

A cukorbetegség következtében egyéb elváltozások is kialakulhatnak a szemben. Ilyen például a szaruhártya csökkent érzékenysége és nehezen gyógyuló felmaródása, valamint a melanin-pigmentáció az elülső szemcsarnokban. Súlyos késői szövődményként érújdonképződés indulhat meg a szivárványhártyában (rubeosis iridis), amit szemfájdalom és fokozatos vagy hirtelen látásromlás jelez. Romolhat az ún. akkomodáció, vagyis a legtávolabbi illetve a legközelebbi még éppen élesen látott tárgy távolsága.

A szemhéj visszatérő, helyi duzzanattal járó gyulladása, közismertebb nevén az orvosi árpa a fel nem fedezett cukorbetegség első jele is lehet.

Keresse fel a területileg illetékes szemészeti szakrendelést, ha a látásával kapcsolatos bármilyen elváltozást észlel. Ajánlott továbbá a szemészeti kivizsgálás frissen diagnosztizált cukorbetegség, inzulinra való átállítás, komoly betegség fellépése esetén és bármilyen műtéti beavatkozást követően is. Ismert cukorbetegség esetén évenkénti szemészeti ellenőrzés javasolt, ahol pupillatágítást követően vizsgálják meg a szemfeneket.