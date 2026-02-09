2026. február 9., hétfő

Ínygyulladás esetén az immunrendszer védekező reakciót vált ki

Megelőzhető alapos fogmosással, fogselymezéssel, fogkőeltávolítással

 2026. február 9. hétfő. 16:35
A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata néha teljesen váratlan tényezőktől függ – mondta Victoria Karataeva fogorvos és háziorvos.

Ínygyulladás esetén az immunrendszer védekező reakciót vált ki
Komolyabb esetben fogorvosi kezelés szükséges a fogágybetegség megelőzésére
Fotó: Science Photo Library via AFP/SCI/AGV/Fotograv Di Antonio Gravante

A fogorvos szerint a krónikus ínybetegségekben, például ínygyulladásban és fogágygyulladásban szenvedő betegeknél fennáll az érelmeszesedés, a szívroham és a stroke kockázata. Elmagyarázta, hogy krónikus gyulladás és vérzés esetén a kórokozó baktériumok könnyen behatolnak az érfalba, ami megvastagítja azt, és a vérárammal terjedve az egész testben károsítja a célszerveket, például a szívet, a veséket és a szemet.

„Gyakran specializálódott szakemberek, például kardiológusok és szemészek utalják be a betegeket fogorvoshoz, hogy ellenőrizzék a szájüreg és a fogak egészségét, és kizárják a krónikus fertőzést, mivel a súlyos általános egészségügyi állapotok kezelésének és megelőzésének sikere közvetlenül függ az összes mögöttes ok azonosításától és megszüntetésétől” – jegyezte meg a szakértő.

Karataeva megjegyezte, hogy ínygyulladás esetén az immunrendszer védekező reakciót vált ki, ami krónikus gyulladáshoz vezet, és az egész testben érinti az ereket, ami ateroszklerotikus plakkok és vérrögök kialakulásához vezet. Hozzátette, hogy ezek okozzák a szívrohamot és a stroke-ot – jelentette a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

„Azoknál a legnagyobb a kockázata a szív- és érrendszeri megbetegedésnek, akiknek alapbetegségük van,” mondta a kiadvány forrása. Szintén veszélyeztetettek a cukorbetegek, a dohányosok, azok, akik évek óta nem jártak fogorvosnál, valamint azok, akik nem fordítanak kellő figyelmet a foghigiéniára és a fog- és ínybetegségek megelőzésére” – figyelmeztetett az orvos.

