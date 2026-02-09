Ez a gyengéd módszer segít a száraz köhögésben

A lenmag is különösen hatékonynak bizonyul a száraz köhögés ellen. Meglepő? Hideg főzet segítségével kellemes tea készíthető, amely megnyugtatja a nyálkahártyákat.

A lenmagban található nyálkahártya-anyagok nyugtató réteget képeznek az irritált területeken. Különösen száraz köhögés esetén ez enyhülést hozhat és csökkentheti a torokkaparást. Ily módon a lenmag hozzájárul a köhögési ingerek enyhítéséhez és a torok tehermentesítéséhez.

Hideg kivonat helyett forró elkészítés

A lenmag tea elkészítéséhez ajánlott az úgynevezett hideg kivonat módszer. A hagyományos főzéssel ellentétben a magokat hideg vízben áztatják. Így megmaradnak az összes nyálkaanyagok, amelyek ezután pozitív hatással lehetnek a légutakra - írja a focus.de.

Így készül a főzet

Az elkészítéshez egy evőkanál egész lenmagot tegyünk egy pohár hideg vízbe. A keveréket egy órán át állni hagyjuk, közben többször megkeverjük. Ezután a keveréket leszűrjük és kissé felmelegítjük. Pontosan ez a módszer segít megőrizni az értékes összetevőket, és teszi a teát különösen kíméletessé a nyálkahártyák számára.