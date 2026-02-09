Allergiás tünetekkel küzd reggelente? – Ne vegye félvállról

Apró, szabad szemmel alig látható élőlény, amely szinte minden háztartásban megtalálható, különösen a meleg, párás környezetet kedvelő helyeken. A poratka nem csíp, nem harap, mégis komoly kellemetlenséget okozhat, hiszen ürüléke és elpusztult teste olyan allergéneket tartalmaz, amelyek légúti és bőrreakciókat válthatnak ki, különösen azokra érzékeny egyéneknél. Ettől az élősködőtől teljesen megszabadulni nem lehet, de néhány házi praktikával csökkenthetjük a számukat – írja a Mindmegette.

Hol fordul elő a poratka?

A poratkáknak is van kedvenc helyük, és pont az, ahol mi is szívesen pihenünk. Ezt a keresztmetszetet nem lehet megkerülni, hiszen a poratkák elsősorban azokon a helyeken gyűlnek, ahol sok elhalt bőrsejt, valamint meleg és nedvesség található. Ez pedig az ágy. Az ágy matracában, párnáiban, takaróiban tanyázik előszeretettel, de a szőnyegekben, függönyökben, valamint a kárpitozott bútorokban is jól érzi magát. Ezeken a rejtekhelyeken kiváló környezetet találnak a szaporodáshoz és életben maradáshoz, így a legtöbb allergén ezekből a textilekből szabadul fel és kerül a levegőbe.

Ezek a tipikus atkás tünetek

Sokszor nem is sejtjük, hogy poratkák okozzák az allergiás tüneteket, mert anyira hétköznapiak, valamint úgy viszonyulunk ezekhez a tünetekhez mint a béka a lassan melegedő vízhez: megszokjuk azokat. Hozzászokunk a reggeli tüsszögéshez és a folyamatos viszketéshez is. Pedig az orrfolyás, orrdugulás, gyakori tüsszögés, könnyező szemek, bőrviszketés vagy akár az asztmás rohamok mind összefügghetnek a poratka-allergiával. Ezeknek a reakcióknak a hevessége szorosan kapcsolódik az allergének mennyiségéhez a lakás levegőjében és felületein, de az egyéni érzékenység is befolyásolja azt.

Mit tehetünk a poratkák ellen?

A védekezés kulcsa a tisztaság. Az egyik legfontosabb lépés, ha hetente legalább egyszer alaposan átszellőztetjük az alvóteret, és gondoskodunk a matracok, párnák, takarók rendszeres mosásáról is. A textíliákat lehetőség szerint magas hőfokon (60 °C felett) mossuk, mert ez segít elpusztítani a poratkákat és csökkenti a környezetükben lévő allergéneket. A magas hőfokon mosás pedig eldönti az alapanyagválasztást is. Olyan ágyneműt, huzatot válasszunk, amely jól bírja a magas mosási hőmérsékletet, sőt a forró vasalót is. A vasalás is fontos eszköze ugyanis a védekezésnek.

Tipp: Már kaphatóak poratka-allergén ellen védő huzatok, használjuk ezeket a matracon, párnán és takarón. Ezek az anyagok speciálisak, olyan sűrűre szőtték őket, hogy a poratka-allergének nem jutnak át rajtuk, így hatékonyabb akadályt képeznek az allergiás reakciók előtt.

Csökkentsük a páratartalmat

A poratkák jobban szaporodnak magas páratartalom mellett, ezért érdemes a lakás levegőjét szárazabbá és hűvösebbé tenni, különösen a hálószobában. A páramentesítő használata, rendszeres szellőztetés, valamint a fürdőszoba alapos légcseréjének biztosítása is hozzájárulhat a megfelelő védekezéshez. Fontos, hogy ne ágyazzunk be, az ágynemű ugyanis jobban benntartja az éjjel keletkezett nedvességet, ha letakarjuk. Legyen inkább kicsit rendetlenebb a hálószobai összkép, de száraz az ágynemű.

Ugyan nincs csodamódszer a poratkák ellen, de azért okosan kombinált módszerekel jelentősen csökkenthetjük a számukat, így az allergének mennyiségét is.