Nem minden anyajegy ártalmatlan

A bőrrák nem mindig ugyanúgy néz ki – külső jelei nagyban függnek attól, melyik típusról van szó.

1. Melanóma

A melanóma – a bőrrák legveszélyesebb típusa – gyakran meglévő anyajegyből (nevusból) alakul ki, de megjelenhet új, növekvő, sötét színű anyajegyként is. Jellemzőek lehetnek az egyenetlen, csipkézett szélek és a foltos megjelenés. A rózsaszínes vagy testszínű, nem pigmentált melanóma különösen veszélyes, mert könnyen észrevétlen marad.

„Az úgynevezett ABCDE-szabály segít a felismerésében” – mondta Kristina Orlova onkológus.

A – Aszimmetria: ha képzeletben kettévágjuk az anyajegyet, a két fele nem tükrözi egymást.

B – Szegély: a szélek szabálytalanok, elmosódottak vagy csipkézettek.

C – Szín: az elszíneződés nem egységes; fekete, barna, piros, rózsaszín, kék vagy akár fehér árnyalatok is megjelenhetnek.

D – Átmérő: általában 6 milliméternél nagyobb, bár bizonyos esetekben kisebb méretű is lehet.

E – Evolúció: az anyajegy idővel változik – nőhet, megváltozhat az alakja, színe vagy magassága, viszketni, vérezni vagy pörkösödni kezdhet.

2. Bazalióma

A bazalióma a leggyakoribb bőrráktípus. Lassú növekedésű, ritkán ad áttétet, ugyanakkor károsíthatja a környező szöveteket. Leginkább a napfénynek kitett területeken alakul ki. Megjelenhet áttetsző, rózsaszínes vagy gyöngyházfényű csomóként, amelynek felszínén apró erek láthatók (noduláris forma). Előfordulhat rózsaszín vagy vöröses, hámló foltként is, kiemelkedő széllel, ami akár pikkelysömörre is emlékeztethet (felszínes forma). A lapos, szklerotizáló típus sárgás vagy fehéres, viaszos felszínű elváltozásként jelenik meg, elmosódott szegélyekkel, gyakran hegszövetre hasonlítva – írja a Sports.kz.

3. Pikkelysejtes karcinóma

A pikkelysejtes karcinóma agresszívebb, mint a bazálissejtes bőrrák. Leggyakrabban a fül szélét, az arcot, az ajkakat és a kézfejeket érinti. Jellemzően gyorsan növekvő, kemény csomó formájában jelenik meg, érdes, hámló vagy szemölcsszerű felszínnel. Előfordulhat tartósan fennálló, vörös, hámló foltként is, szabálytalan szegéllyel, amely tapintásra könnyen vérezhet.

Fontos:

A bőrráknak nincsenek minden esetben egyértelmű, általános tünetei. Bármilyen új, változó vagy szokatlan bőrelváltozás esetén indokolt bőrgyógyászhoz fordulni.