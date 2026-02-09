Négy japán bölcsesség segít a fogyásban

Hogyan segíthet négy japán bölcsesség a mindennapi életben a jobb fizikai állapot és az egészség elérésében?

A japán konyha (wasoku) a frissességre, a szezonalitásra és a precíz esztétikára épít, minimális olaj- és tejtermékhasználattal

A szerző, Kaki Okumura fiatalkorában túlsúlyos volt. Kíváncsi volt, miért élnek az emberek hazájában, Japánban, olyan fitt és egészséges életet. A kérdésre adott válaszokat, a „Wa: The Art of Balance” című könyvében találja meg.

Kevés túlsúly: ennyire egészségesek az emberek Japánban

Kaki Okumura Japánból származik. Az ország az egészséges életmódjáról és alacsony elhízási arányáról ismert. Azonban 12 éves koráig az Egyesült Államokban élt, ahol sokan küzdenek túlsúllyal.

A szerző számos diétát kipróbált, de sajnos nem tudott tartós eredményeket elérni. Csak akkor sikerült lefogyni, amikor Japánba költözött.

Egyszerű rutinok tartják fitten az embereket Japánban

Sokáig azt hitte, hogy az emberek Japánban azért olyan egészségesek, mert ott nincs gyorsétterem. Aztán rájött, hogy Japánban is vannak egészségtelen snackek és édességek, és a japánok is rendszeresen fogyasztják őket.

A japánok egészséges életmódjának titka tehát máshol rejlik. „Wa: The Art of Balance” című könyvében a szerző elmagyarázza, milyen egyszerű rutinokkal sikerül a japánoknak fittnek és egészségesnek maradniuk - írja a focus.de.

1. Mértékletesség – ne együnk túl sokat

Sok turista csodálkozik a japánok kis adagjain. De éppen ezek a kis adagok az egyik fő oka annak, hogy sok japán egészségtelen ételeket is fogyaszthat anélkül, hogy szigorú diétákkal kellene küzdenie a kalóriák ellen.

Aki mértékkel eszik, az bűntudat nélkül is ehet egy szeletet a születésnapi tortából. Ez a tiltások nélküli hozzáállás jobb viszonyhoz vezet az ételekhez.

Kaki Okumura rájött, hogy a fenntartható egészséges táplálkozás kevésbé függ az önfegyelemtől, hanem inkább attól, hogy ízletes ételeket fogyasszunk megfelelő adagokban.

2. Sokszínűség és változatosság az étkezésben

A japán éttermekben gyakran kapunk egy ételt, amely rizsből, miso levesből, fehérjeforrásból és különböző zöldségköretekből áll. Az összes összetevőt külön-külön kis tálkákban szolgálják fel. Az ételek választéka a grillezett halaktól és párolt spenóttól a sült csirkéig és salátáig terjed.

A döntő szempont nem az egyes ételek, hanem inkább az ételek sokfélesége, amelyeket egyetlen étkezés során együtt szolgálnak fel.

Így az emberek széles körű tápanyagokat vehetnek magukhoz anélkül, hogy túl sokat ennének egy adott összetevőből. Szénhidrátok, zsírok, rostok és fehérjék – ezek a fontos tápanyagok mindegyike megtalálható egy étkezésben, anélkül, hogy sokat kellene gondolkodni azon, hogyan lehet őket összehangolni.

3. Egyszerű konyha

Kaki Okumura megállapította, hogy az Egyesült Államokban a zöldségeket gyakran egyfajta szükséges rossznak tekintik. Japánban viszont a zöldségeket finomnak tartják. Ott a zöldségételek általában csak enyhén fűszerezettek, gyakran pároltak vagy akár nyersen is tálalják őket, mint például a finoman apróra vágott káposzta, amelyet gyakran tonkatsu, a japán sertésszelet mellé szolgálnak fel.

Rájött, hogy a főzéshez használt alapanyagok önmagukban is finomak, és nincs szükség különböző ízekkel, zsírokkal és cukorral elnyomni az ízüket.

A zöldségek fogyasztása tiszta formában egészségesebb, és aki értékeli a zöldségek ízét, az automatikusan többet eszik belőlük.

4. Egyensúly megtalálása

Sok ember rosszul érzi magát, ha túl sokat vagy egészségtelen ételeket eszik. A bűntudat, a szégyen vagy az akaratgyengeség érzése pedig tovább rontja az étkezéshez való viszonyukat.

Ilyen pillanatokban Kaki Okumura-nak a japán „kuchisabishii” kifejezés segített, amely szó szerint „magányos szájnak” fordítható.

Ez a kifejezés az akaratlan nassolásra vagy unalomból való evésre utal. A „binge eating” kifejezéssel ellentétben a „magányos száj” kevésbé kritikus és elítélő, és lehetővé teszi, hogy az ilyen élményeket emberi és megbocsátható pillanatoknak tekintsük.

Kaki Okumura japán tartózkodása alatt megtanulta, hogy a fogyás a kiegyensúlyozottság megtalálásáról szól. Az étel nem csak üzemanyag, hanem a kultúra központi eleme is, és nem szabad démonizálni, ha fogyásról van szó.