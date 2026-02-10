Ezért izzad éjszaka többet, mint nappal

A pihentető alvás fontos az egészség szempontjából. Gyakran előfordul azonban, hogy éjszaka izzadtan ébredünk fel. De miért izzadunk éjszaka többet, mint nappal – még télen is?

Sportoláskor, napon, izgalomtól és néha alvás közben – az izzadás fontos a test számára, de bizonyos helyzetekben kellemetlen is lehet, mivel ritkán lehet kontrollálni. Különösen éjszaka lehet zavaró az izzadás, mivel megzavarja az alvást.

A nyári hónapokban az éjszakai izzadás nem ritka, de sokan a hideg téli hónapokban is izzadnak éjszaka.

Az éjszakai izzadás fontos a szervezet számára

Az éjszakai izzadás nem fiziológiás izzadás, más néven hiperhidrózis. Alvás közben jelentkezhet, különböző mértékben. Alapvetően érvényes: ne essünk pánikba, az éjszakai izzadás teljesen normális.

Az izzadás révén a test szabályozza hőmérsékletét. A felesleges hő az izzadás révén jut ki a testből, és a bőrön lévő folyadék elpárolgásával a test lehűl.

Ennél az éjszaka során legfeljebb másfél liter izzadság normálisnak tekinthető. Ha azonban annyira izzad, hogy minden reggel ragadós hajjal a nyakán és átázott lepedővel ébred, akkor feltételezheti, hogy valami nem stimmel.

Éjszakai izzadás: ez az oka

Először is ellenőrizze a szobahőmérsékletet. Ha bekapcsolt fűtéssel alszik, akkor egyszerűen túl meleg van. Az optimális szobahőmérséklet 18 fok. Ezenkívül kerülje a vastag gyapjú pizsamákat, és inkább könnyű pamutruhákat viseljen. A meleg és a rémálmok mellett más okok is lehetnek az éjszakai erős izzadásra – ezek közül néhányat orvosával kell megbeszélnie.

1. A hormonok hatással vannak a testre

A hormonok és az anyagcsere is meghatározóak a test hőszabályozásában. Ha ezekben a területeken bizonyos zavarok lépnek fel, azok hatással vannak a verejtéktermelésre, és pihenés közben is fokozzák azt – gyakran éjszaka.

A természetes hormonális változások – például a menopauza idején – nőknél, és egyébként férfiaknál is, részben éjszakai izzadást okoznak.

A hormontermelésben döntő szerepet játszik a pajzsmirigy. Hormonjai számos folyamatban vesznek részt a szervezetben. Ha különböző okok miatt túl sok pajzsmirigy hormont termel, sokféle panasz jelentkezik, például éjszakai izzadás.

2. A pszichés stressz izzadáshoz vezet

Míg nappal gyakran úgy érezzük, hogy kézben tartjuk a gondjainkat és félelmeinket, éjszaka elsősorban a tudatalatti irányítja a testünket, és egy esetleges szorongásos zavar számos tünettel jelentkezik, például éjszakai izzadással.

Pánikrohamok, egzisztenciális félelmek, anyagi gondok vagy egy feldolgozatlan szakítás is oka lehet az éjszakai szorongásnak és így az izzadásnak.

Aki nem szeretne vagy nem tud közvetlenül terapeutával beszélni, először forduljon háziorvosához, és beszélje meg vele a tüneteket, hogy kiderüljön az ok.

3. A gyógyszerek elősegítik az izzadás kialakulását

Ha éjszakai izzadás jelentkezik minden magyarázható ok nélkül, érdemes átnézni a házi gyógyszeres szekrényt.

Az éjszakai izzadás sok gyógyszer nagyon gyakori mellékhatása. Ha új gyógyszert szed, elképzelhető, hogy ez váltja ki az éjszakai izzadást.

Ilyen esetekben azonban feltétlenül beszéljen orvosával, mielőtt abbahagyná a szedését. A gyógyszerek ellenőrizetlen abbahagyása súlyos következményekkel járhat, ezért nem szabad konzultáció nélkül megtenni.

4. Fertőzések

Minden bakteriális vagy vírusos fertőzés, mint például a tuberkulózis, a brucellózis, a tetanusz, a HIV vagy egy egyszerű influenza, amely lázzal vagy hőmérséklet-emelkedéssel jár, éjszakai izzadást okozhat.

A láz sok fertőzés kísérő tünete, és a behatoló vírusok elleni védekezés során jelentkezik – vagyis mindig akkor, amikor a szervezet védekező rendszere különösen intenzív terhelésnek van kitéve. A láz tehát nem önálló betegség, hanem mindig egy tünet.

Az érintettek általában éjszaka lázasak és hidegrázásuk van, ezért az éjszakai izzadás gyakori kísérő tünet.

5. Alvási apnoe

Az obstruktív alvási apnoe egy légzési rendellenesség, amely az alvásra vonatkozik és éjszakai izzadást okozhat.

Az érintetteknél rövid időre leáll a légzés, és megnő a vér szén-dioxid-tartalma. Obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) akkor áll fenn, ha óránként több mint tíz légzéskimaradás fordul elő.

A gyakoriságtól és az időtartamtól függően az organizmus oxigénhiányos állapotba kerülhet.

Rendszeres éjszakai izzadás esetén: forduljon orvoshoz

Ha valaki visszatérő éjszakai izzadásban szenved, és nem tudja megmagyarázni az okát, feltétlenül forduljon orvoshoz, és tisztázza a tüneteket, hogy komolyan vegye a saját testének jelzéseit.

Gyakran az ok teljesen ártalmatlan és jól kezelhető. Ritka esetekben azonban előfordulhat, hogy komoly betegség áll fenn, például anyagcsere-zavar, autoimmun betegség, szívbetegség vagy pszichés betegség - írja a focus.de.