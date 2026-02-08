2026. február 8., vasárnap

Előd

Egészség

Ez nem csak „fejfájás” - komoly probléma is állhat a háttérben

Homályos látás, kipirosodás vagy szemfájdalom mögött komolyabb ok is felmerülhet

MH
 2026. február 8. vasárnap. 9:21
A fejfájás olykor akut vagy krónikus betegség figyelmeztető jele lehet, amely azonnali orvosi ellátást igényel.

Ez nem csak „fejfájás” - komoly probléma is állhat a háttérben
A fejfájás az egyik leggyakoribb panasz, amely lehet önálló betegség vagy más állapotot kísérő tünet
Fotó: Science Photo Library via AFP/SCIENCE PHOTO LIBRARY/R3F

Az ilyen panaszokat nem szabad félvállról venni, mivel kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látáskárosodáshoz is vezethetnek.

1. Akut zugzáró glaukóma

Ez az állapot szemészeti sürgősségnek számít. A szem belső folyadékának elfolyása hirtelen akadályozottá válik, ami a szemnyomás gyors és jelentős emelkedéséhez vezet.

Legjellemzőbb tünete az erős, hirtelen jelentkező fejfájás, amely gyakran csak az egyik oldalon jelentkezik, elsősorban a homlokban, a halánték táján és a szemgolyó mögött. A fájdalom kisugározhat a tarkóba és az állkapocs felé, gyakran hányingerrel és hányással társul. Előfordulhat homályos látás, szivárványszerű karikák megjelenése a fényforrások körül, a szem vörössége és keménnyé válása. A pupilla rendszerint kitágult, és nem reagál megfelelően a fényre.

2. A szem érhártyájának gyulladásos betegségei (uveitis, iridociklitisz)

Ezek a gyulladások kialakulhatnak helyi fertőzés következtében, de összefügghetnek szisztémás – például autoimmun vagy reumatológiai – betegségekkel is, ezért alapos kivizsgálást igényelnek - írja a sports.kz.

A leggyakoribb tünetek közé tartozik a mély, tompa, állandó fejfájás, amely főként a szem környékén és a szem mögött érezhető. Gyakori a fényérzékenység, a könnyezés, a szem vörössége (különösen a szaruhártya körül), valamint a látásélesség csökkenése és az úgynevezett „úszkáló foltok” megjelenése.

3. A koponyaűri nyomás másodlagos emelkedése (például idiopátiás intrakraniális hipertónia esetén)

Bár az alapbetegség neurológiai eredetű, egyik legfontosabb következménye a látóideg károsodása, amelyet szemészeti vizsgálat során lehet felismerni.

A tünetek közé tartozik a diffúz, nyomó jellegű fejfájás, amely reggelente erősebb, és köhögésre vagy erőlködésre fokozódik. Gyakran társul hozzá hányinger, lüktető fülzúgás, átmeneti látásromlás vagy látásvesztés, kettős látás, valamint fájdalom a szem mögött a szem mozgatásakor.

A fejfájás – különösen, ha látási terheléssel jár – gyakran olyan, még fel nem ismert szemészeti problémákra utalhat, amelyek az egyszerű szemfáradtságtól egészen súlyos kórképekig terjedhetnek. A panaszok valódi okának feltárásához és az általános egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a szemész szakorvosi konzultáció és az átfogó kivizsgálás.

