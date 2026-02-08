Ez nem csak „fejfájás” - komoly probléma is állhat a háttérben

A fejfájás olykor akut vagy krónikus betegség figyelmeztető jele lehet, amely azonnali orvosi ellátást igényel.

A fejfájás az egyik leggyakoribb panasz, amely lehet önálló betegség vagy más állapotot kísérő tünet

Az ilyen panaszokat nem szabad félvállról venni, mivel kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látáskárosodáshoz is vezethetnek.

1. Akut zugzáró glaukóma

Ez az állapot szemészeti sürgősségnek számít. A szem belső folyadékának elfolyása hirtelen akadályozottá válik, ami a szemnyomás gyors és jelentős emelkedéséhez vezet.

Legjellemzőbb tünete az erős, hirtelen jelentkező fejfájás, amely gyakran csak az egyik oldalon jelentkezik, elsősorban a homlokban, a halánték táján és a szemgolyó mögött. A fájdalom kisugározhat a tarkóba és az állkapocs felé, gyakran hányingerrel és hányással társul. Előfordulhat homályos látás, szivárványszerű karikák megjelenése a fényforrások körül, a szem vörössége és keménnyé válása. A pupilla rendszerint kitágult, és nem reagál megfelelően a fényre.

2. A szem érhártyájának gyulladásos betegségei (uveitis, iridociklitisz)

Ezek a gyulladások kialakulhatnak helyi fertőzés következtében, de összefügghetnek szisztémás – például autoimmun vagy reumatológiai – betegségekkel is, ezért alapos kivizsgálást igényelnek - írja a sports.kz.

A leggyakoribb tünetek közé tartozik a mély, tompa, állandó fejfájás, amely főként a szem környékén és a szem mögött érezhető. Gyakori a fényérzékenység, a könnyezés, a szem vörössége (különösen a szaruhártya körül), valamint a látásélesség csökkenése és az úgynevezett „úszkáló foltok” megjelenése.

3. A koponyaűri nyomás másodlagos emelkedése (például idiopátiás intrakraniális hipertónia esetén)

Bár az alapbetegség neurológiai eredetű, egyik legfontosabb következménye a látóideg károsodása, amelyet szemészeti vizsgálat során lehet felismerni.

A tünetek közé tartozik a diffúz, nyomó jellegű fejfájás, amely reggelente erősebb, és köhögésre vagy erőlködésre fokozódik. Gyakran társul hozzá hányinger, lüktető fülzúgás, átmeneti látásromlás vagy látásvesztés, kettős látás, valamint fájdalom a szem mögött a szem mozgatásakor.

A fejfájás – különösen, ha látási terheléssel jár – gyakran olyan, még fel nem ismert szemészeti problémákra utalhat, amelyek az egyszerű szemfáradtságtól egészen súlyos kórképekig terjedhetnek. A panaszok valódi okának feltárásához és az általános egészség megőrzéséhez elengedhetetlen a szemész szakorvosi konzultáció és az átfogó kivizsgálás.