A lányoknál ritkábban diagnosztizálnak autizmust, mint a fiúknál

A lányok és a fiúk egyformán hajlamosak az autizmusra, de ez nem tükröződik a gyermekkori diagnózisokban, mivel az utóbbiaknál sokkal nagyobb valószínűséggel állapítják meg a betegséget, mint az előbbieknél.

Új kutatások jelentős nemek közötti különbségeket mutattak ki az autizmus diagnosztizálása terén. Annak ellenére, hogy a nők ugyanolyan valószínűséggel lehetnek autisták, mint a férfiak, ezek az adatok szerint az utóbbiak körülbelül négyszer nagyobb valószínűséggel kapnak diagnózist gyermekkorban.

Az autizmus egy egész életen át tartó neurodiverzitás, amely befolyásolja, hogy az emberek hogyan érzékelik a körülöttük lévő világot és hogyan lépnek kapcsolatba másokkal. Ez a társadalmi kommunikációban, a fókuszált érdeklődésben és a repetitív viselkedésben nyilvánulhat meg.

Az autizmus előfordulása növekedett az elmúlt 30 évben. Például 2002-ben az Egyesült Államokban a 8 évesek körülbelül 0,7 százaléka kapott ilyen diagnózist, míg 2022-ben ez az arány 3,3 százalék volt. Ez a növekedés azonban nem volt egyenlő a nemek között, a férfiak és nők diagnózisának aránya körülbelül 4:1 volt.

Összességében a prevalencia növekedésének okai több tényezőre vezethetők vissza. Ahelyett, hogy hirtelen autizmus-„járvány” törne ki, ahogyan egyesek elhitetni akarnak velünk, a tanulmány szerzői szerint a növekedés nagyrészt társadalmi és diagnosztikai változásoknak köszönhető (bár bizonyos környezeti tényezők is szerepet játszanak).

Először is, ma már nagyobb a tudatosság a betegségről, és sokkal kevesebb a társadalmi megbélyegzés. Több ember ismeri a betegséget, így a szülők és a tanárok felismerhetik a gyermekeikben (vagy akár magukban) a tüneteket, és diagnózist kérhetnek.

Ugyanakkor ma már szélesebb körű diagnosztikai kritériumok állnak rendelkezésre, amelyek figyelembe veszik a korábban figyelmen kívül hagyott, finomabb jeleket is.

De miért van ilyen nagy különbség a nemek között, különösen akkor, amikor egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a nők serdülőkorban „felzárkózási hatást” tapasztalnak? A hagyományos magyarázatok között szerepel az az elképzelés, hogy a lányok fiatalabb korukban jobban kommunikálnak és jobb szociális készségekkel rendelkeznek. Ez, az érvelés szerint, megnehezíti tüneteik felismerését.

Az autizmus diagnózisának gyakorisága

A csapat megállapította, hogy ebben a hosszú időszakban 78 522 személynél (a tanulmányban szereplő populáció 2,8 százaléka) diagnosztizáltak autizmust, átlagosan 14,3 éves korban. Azt is megállapították, hogy a diagnózisok aránya a gyermekkori ötévente növekvő korosztályokban emelkedett. Ez a 10–14 éves fiúknál 100 000 személyévre vetítve 645,5, a 15–19 éves lányoknál pedig 602,6 volt.

Az adatokból egyértelműen kitűnt, hogy a fiúknál nagyobb volt a valószínűsége a gyermekkori diagnózisnak, míg a lányok a serdülőkorban felzárkóztak, így 20 éves korukra a fiúk és lányok aránya körülbelül 1:1 volt.

A szerzők elismerik, hogy ez a megfigyeléses tanulmány nem vette figyelembe az autizmussal szorosan összefüggő egyéb állapotokat, mint például az ADHD vagy az értelmi fogyatékosság. Nem vették figyelembe a közös genetikai és környezeti feltételeket sem, mint például a szülők mentális egészségét. Tanulmányuk mérete és az elemzett időtartam azonban lehetővé teszi számukra, hogy nagy populációra vonatkozó adatokat összekapcsoljanak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy szétválasszák az időskálák, például az életkor, a naptári időszak és a születési kohorsz hatásait.

„Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az autizmus férfi-nő aránya az idő múlásával és a diagnózis korának emelkedésével csökkent. Ez a férfi-nő arány ezért lényegesen alacsonyabb lehet a korábban gondoltnál, olyannyira, hogy Svédországban felnőttkorra már nem lehet megkülönböztetni” – magyarázza a csapat egy nyilatkozatban., számol be az IFLScience

„Ezek a megfigyelések rávilágítanak arra, hogy meg kell vizsgálni, miért kapnak a nők később diagnózist, mint a férfiak.”

Az eredmények továbbá azt is bizonyítják, hogy a jelenlegi gyakorlat nem ismeri fel az autizmust sok fiatal lány és nő esetében, amíg azok jóval idősebbek nem lesznek, mint férfi társaik.

Nyilvánvaló, hogy az autizmus a nők körében ugyanolyan gyakori, mint a férfiak körében, és ez a tanulmány nagyban hozzájárul a meglévő feltételezések és előítéletek megkérdőjelezéséhez.

„Ez a tanulmány időszerű, és fontos alátámasztást nyújt ahhoz, amit az autizmuskutatók már régóta tudnak: hogy az autizmus jelentősen aluldiagnosztizált a nők körében” mondta Dr. Rachel Moseley, a Bournemouth Egyetem pszichológia tanszékének vezetője, aki nem vett részt a tanulmányban, a Science Media Centre.

„A tanulmányban szereplő fiatalok longitudinális követése elengedhetetlen, mert az autizmus jelei gyakran csak valamivel későbbi korban láthatók a lányoknál; ez azt jelenti, hogy azok a tanulmányok, amelyek csak kisgyermekeket vizsgálnak, könnyen elmulaszthatják azokat az autisztikus jellemzőket, amelyek már jelen vannak a fiúknál, de még nem láthatók a lányoknál. Ráadásul, mivel a tanulmány országos adatokat használ, ez azt jelenti, hogy nem befolyásolják azok az elfogultságok, akik úgy döntenek, hogy részt vesznek-e az adatgyűjtésben vagy sem.”

„Az autizmus nem férfiakra jellemző állapot, mégis a lányok nehezen jutnak időben és megbízhatóan diagnózishoz” – tette hozzá Dr. Monique Botha, a Durham Egyetem szociális és fejlődéspszichológia tanszékének docense, aki szintén nem vett részt a tanulmányban.

„Fontos megjegyezni, hogy ezek a diagnosztikai eltérések nem csak Svédországra jellemzőek. Hasonló mintákat látunk az Egyesült Királyságban is, és tekintettel az Egyesült Királyság fragmentáltabb diagnosztikai útvonalaira és korlátozott infrastruktúrájára, jó okunk van azt gondolni, hogy ezek az egyenlőtlenségek itt még kifejezettebbek lehetnek.”