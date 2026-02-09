A kávé titkos hatása: tényleg segíti az emésztést?

Sokan szívesen kortyolgatnak el egy csésze kávét egy bőséges reggeli vagy ebéd után – de valóban jót tesz az emésztésnek? A táplálkozási szakértők már megadták a választ.

Ahogy Sports.kz is megjegyzi, a legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy a kávé segíthet egyes embereknek az emésztésben, de a hatás az egyéntől és az ital fogyasztásának gyakoriságától függ.

Emily Leeming dietetikus, a londoni King's College munkatársa elmagyarázza, hogy a kávé a koffeinnek köszönhetően serkenti a bélperisztaltikát, de az italnak ez a hatása nem mindenkinek előnyös.

„Néhány embernél ez működik. De nem mindig jó ötlet” – mondja Leeming.

„A koffein serkenti a beleket, fokozza az izom-összehúzódásokat, ami segíti az étel „normális” ütemben történő mozgását az emésztőrendszeren keresztül, mielőtt kiürülne.”

Azt mondja, hogy ez a hatás előnyös lehet a lassú emésztésű emberek számára, de az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedők számára a koffein túlságosan felgyorsíthatja az emésztést, és kellemetlenségeket okozhat.

A bélmozgásra gyakorolt ​​hatása mellett a rendszeres kávéfogyasztás a bélmikrobiom – az étel emésztésében és felszívódásában részt vevő baktériumok közössége – változásaival is összefüggésbe hozható. Kimutatták, hogy a kávéfogyasztók szervezetében több hasznos mikroba található, amelyek a polifenolokkal, az italban található antioxidáns vegyületekkel táplálkoznak.

Mit mond a tudomány?

Tudományos áttekintések kimutatták, hogy a kávé nemcsak az emésztőrendszer motilitására van hatással, hanem serkentheti az epe és a gyomornedv kiválasztását, valamint befolyásolhatja a bélműködést, elősegítve, hogy az étel gyorsabban mozogjon a belekben. Ezeket a folyamatokat tudományos folyóiratokban, többek között a Nutrients című folyóiratban megjelent publikációk és a bélmikrobiomról szóló tanulmányok is alátámasztják.

Van azonban egy hátránya is: a koffein akár 12 órán át is keringhet a szervezetben, ami alvászavarokat okozhat, a rossz alvás pedig viszont káros a bélrendszer egészségére és az emésztésre.

Használati ajánlások

Liming azt javasolja, hogy a koffeinmentes kávét csak dél előtt fogyasszuk, hogy csökkentsük az alvászavarok kockázatát. Délutánra a koffeinmentes italok vagy gyógyteák a legmegfelelőbbek.