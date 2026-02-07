Megnevezték a napi vizelési ingerek normális számát

Az egészséges felnőtteknek naponta öt-nyolc alkalommal kell vizelniük egy orvos szerint

A Metro szerint Hamid Abboudi brit urológus felfedte egy egészséges ember napi normális vizelési gyakoriságát.

Az orvos szerint a 60 év alatti felnőttek többsége számára normális, ha naponta öt-nyolcszor, illetve éjszaka egyszer vizelnek. A nők – folytatta – gyakrabban vizelnek – átlagosan napi 5,6-szor, míg a férfiaknál ez az arány napi 4,8.

„A nőknél a terhesség kiválthatja a gyakori vizelést, mivel a baba méhre gyakorolt ​​nyomása fokozott vizelési gyakoriságot és nocturiát (éjszakai vizelést) okozhat. A húgyúti fertőzések is gyakoribbak a nőknél, és fokozott vizelési gyakorisághoz vezethetnek” – magyarázta.

Az urológus szerint a 60 év felettiek akár naponta tízszer is vizelnek, mivel a vesefunkció romlik, a húgyhólyag izmai pedig gyengülnek. Azok, akik teát, kávét, alkoholt és szénsavas italokat fogyasztanak, szintén gyakrabban vizelnek. Továbbá olyan veszélyes állapotok is, mint a prosztata- vagy húgyhólyagrák, a szklerózis multiplex és a stroke növelhetik a hólyagürítés gyakoriságát – vonja le a következtetést Abboudi.