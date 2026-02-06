Szörnyű következményei lehetnek a D-vitamin hiánynak

A D-vitamin hiánya összefüggésben állhat a horkolás és az alvási apnoe kialakulásával Dr. D. Khiremat szerint , aki megjegyezte e tápanyag hatását az alvás közbeni légzésfunkcióra.

A szakember szerint a D-vitamin hiánya negatívan befolyásolja az izmok egészségét, beleértve azokat is, amelyek az éjszakai légutak átjárhatóságáért felelősek. A legyengült izomtónus további nehézségeket okozhat az alvás közbeni normális légzésben.

Az orvos azt is megjegyezte, hogy a D-vitamin hiánya fokozza a gyulladást és gyengíti az immunrendszert. Ez viszont orrduguláshoz és a légutak duzzanatához vezethet, ami tovább nehezíti az éjszakai légzést.

Ahogy Khiremat hangsúlyozta, a kutatási adatok azt mutatják, hogy a D-vitamin szedése csökkentheti a horkolás súlyosságát és javíthatja az alvás minőségét. Ez a hatás, magyarázza, összefügg a vitamin melatonintermelésre gyakorolt ​​pozitív hatásával.

Z. Pavlova endokrinológus korábban az éjszakai felébredések okairól beszélt. Megjegyezte, hogy a stressz, az alvási apnoe és a vércukorszint ingadozása a zavartalan alvást zavaró gyakori tényezők közé tartozik.