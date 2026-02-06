Egészség
Szörnyű következményei lehetnek a D-vitamin hiánynak
Ronthatja az alvást és növelheti az alvási apnoét
A szakember szerint a D-vitamin hiánya negatívan befolyásolja az izmok egészségét, beleértve azokat is, amelyek az éjszakai légutak átjárhatóságáért felelősek. A legyengült izomtónus további nehézségeket okozhat az alvás közbeni normális légzésben.
Az orvos azt is megjegyezte, hogy a D-vitamin hiánya fokozza a gyulladást és gyengíti az immunrendszert. Ez viszont orrduguláshoz és a légutak duzzanatához vezethet, ami tovább nehezíti az éjszakai légzést.
Ahogy Khiremat hangsúlyozta, a kutatási adatok azt mutatják, hogy a D-vitamin szedése csökkentheti a horkolás súlyosságát és javíthatja az alvás minőségét. Ez a hatás, magyarázza, összefügg a vitamin melatonintermelésre gyakorolt pozitív hatásával.
Z. Pavlova endokrinológus korábban az éjszakai felébredések okairól beszélt. Megjegyezte, hogy a stressz, az alvási apnoe és a vércukorszint ingadozása a zavartalan alvást zavaró gyakori tényezők közé tartozik.