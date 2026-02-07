2026. február 7., szombat

Egészség

Milyen ételek segítenek fenntartani a vitaminszintet?

A kiegyensúlyozott étrendhez vezető út nem a drága termékeken át vezet

Nincs szükségünk drága szuperélelmiszerekre az egészség megőrzéséhez. Az olcsóbb termékek is megteszik a hatását – mondja Marina Stepanenko táplálkozási szakértő.

A hínárból készült étel igazi különlegességnek számítanak a dél-amerikai országokban is
Fotó: AFP/Hemis/hemis.fr/Soularue Guillaume

A tengeri moszat abszolút vezető jódtartalommal rendelkezik, emellett magnéziumot, vasat, káliumot, A-, E-, K- és B-vitamint is tartalmaz.

A borsó a növényi fehérje és rost erős forrása – körülbelül 5,5 g / 100 g, ami szabályozza a koleszterinszintet és a vércukorszintet.

A lenmag omega-3 zsírsavak forrása, amelyek gyulladáscsökkentők, támogatják a szív és az agy egészségét, valamint bizonyított antioxidáns és hormonmoduláló tulajdonságokkal rendelkeznek.

A hering omega-3, D-vitamin és kiváló minőségű fehérjeforrás.

A marhamáj természetes multivitamin. Egy adag máj 10 adag A-vitamint, 29 adag B12-vitamint (amely kritikus fontosságú az idegrendszer és a vérképzés szempontjából) és szinte teljes vas-, réz-, cink- és szelénkészletet biztosít könnyen emészthető formában, amint arról a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva beszámolt.

„A kiegyensúlyozott étrendhez vezető út a megszokott ételek tudatos választásán keresztül vezet” – összegezte Sztyepanenko.

