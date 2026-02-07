Egészség
Gyümölcs, ami csökkenti a gyulladást
Javítja az általános egészségi állapotot is
Ne rohanjunk a mandarinhéj kidobásával, mivel az is hasznos lehet. Különböző italok adalékanyagaként használható, finomra őrölve pedig remekül illik túródesszertekhez és péksüteményekhez. Továbbá a héjából finom kandírozott gyümölcs és szirup is készíthető.
„100 gramm héj 136 mg C-vitamint, 161 mg kalciumot, káliumot, magnéziumot és körülbelül 30% pektint tartalmaz. A héj alatti fehér réteg és maga a héj flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Továbbá a héj illóolajokban gazdag” – magyarázta Vera Kodencova professzor.
A mandarinhéjban található összetevők elemzésével arra a következtetésre juthatunk, hogy jótékony hatással van a szervezetre – írta meg a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.
A szakértő a következő pozitívumokat emelte ki:
- A szervezet védekezőképességének erősítése a jelentős aszkorbinsav-koncentrációnak köszönhetően.
- Élelmi rosttartalmának köszönhetően támogatja a gyomor-bél traktus normál működését.
- Jótékony hatással van a szívre és az erekre a kálium és magnézium jelenléte miatt.
- Csökkenti a gyulladást és javítja az általános egészségi állapotot a C-vitaminnak és a flavonoidoknak köszönhetően.