Egészség

Gyümölcs, ami csökkenti a gyulladást

Javítja az általános egészségi állapotot is

MH
 2026. február 7. szombat. 11:24
A táplálkozási szakemberek azt javasolják, hogy naponta akár három mandarint is fogyaszthatunk, hogy biztosan megkapjuk a szükséges C-vitamint és más értékes tápanyagokat.

Gyümölcs, ami csökkenti a gyulladást
A mandarin jótékony hatással van a szívre
Fotó: AFP/Anadolu/Didem Mente

Ne rohanjunk a mandarinhéj kidobásával, mivel az is hasznos lehet. Különböző italok adalékanyagaként használható, finomra őrölve pedig remekül illik túródesszertekhez és péksüteményekhez. Továbbá a héjából finom kandírozott gyümölcs és szirup is készíthető.

„100 gramm héj 136 mg C-vitamint, 161 mg kalciumot, káliumot, magnéziumot és körülbelül 30% pektint tartalmaz. A héj alatti fehér réteg és maga a héj flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Továbbá a héj illóolajokban gazdag” – magyarázta Vera Kodencova professzor.

A mandarinhéjban található összetevők elemzésével arra a következtetésre juthatunk, hogy jótékony hatással van a szervezetre – írta meg a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.

A szakértő a következő pozitívumokat emelte ki:

  • A szervezet védekezőképességének erősítése a jelentős aszkorbinsav-koncentrációnak köszönhetően.
  • Élelmi rosttartalmának köszönhetően támogatja a gyomor-bél traktus normál működését.
  • Jótékony hatással van a szívre és az erekre a kálium és magnézium jelenléte miatt.
  • Csökkenti a gyulladást és javítja az általános egészségi állapotot a C-vitaminnak és a flavonoidoknak köszönhetően.
