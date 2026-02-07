Gyümölcs, ami csökkenti a gyulladást

A táplálkozási szakemberek azt javasolják, hogy naponta akár három mandarint is fogyaszthatunk, hogy biztosan megkapjuk a szükséges C-vitamint és más értékes tápanyagokat.

Ne rohanjunk a mandarinhéj kidobásával, mivel az is hasznos lehet. Különböző italok adalékanyagaként használható, finomra őrölve pedig remekül illik túródesszertekhez és péksüteményekhez. Továbbá a héjából finom kandírozott gyümölcs és szirup is készíthető.

„100 gramm héj 136 mg C-vitamint, 161 mg kalciumot, káliumot, magnéziumot és körülbelül 30% pektint tartalmaz. A héj alatti fehér réteg és maga a héj flavonoidokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek. Továbbá a héj illóolajokban gazdag” – magyarázta Vera Kodencova professzor.

A mandarinhéjban található összetevők elemzésével arra a következtetésre juthatunk, hogy jótékony hatással van a szervezetre – írta meg a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.



A szakértő a következő pozitívumokat emelte ki: