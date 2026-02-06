Az igazi népi gyógymód

„A savanyú káposzta az egyik legkedveltebb népi gyógymód télre. Valóban, ennek a terméknek tagadhatatlan egészségügyi előnyei vannak – az erjedés során termelődő baktériumoknak köszönhetően a káposzta támogatja a bélflórát, segítve az emésztés javítását. A káposzta bőséges rosttartalma is pozitív hatással van erre a folyamatra. Ez az erjesztett zöldség C-vitamint tartalmaz, amely támogatja az immunitást, B- és K-vitamint, valamint káliumot, magnéziumot és vasat” – magyarázta Tyazhelnikov.

Elmondása szerint a savanyú káposzta alacsony kalóriatartalmú – mindössze 20 kalória 100 grammonként –, így jó kiegészítője lehet azoknak, akik odafigyelnek a súlyukra.

„Előnyei ellenére nincs szükség a savanyú káposzta napi étrendbe való beillesztésére. Egy egészséges felnőtt számára elegendő hetente két-három alkalommal 150 grammot elfogyasztani ebből a termékből” – magyarázta az orvos.

Az erjesztés miatt a savanyú káposzta erősen savas, megnövekedett só- és hozzáadott cukortartalommal rendelkezik, és ha az üzletek polcain található ipari termékről beszélünk, akkor tartósítószereket is tartalmaz. Mindez nagy mennyiségben fogyasztva csökkenti az egészségügyi előnyeit, és növeli a szív- és érrendszer, a vesék és a gyomor terhelését – írja a Sports.kz a RIA Novostira hivatkozva. A házi készítésű, természetes úton erjesztett káposzta vagy a minimális összetevőket tartalmazó termék előnyösebb – tette hozzá az orvos.