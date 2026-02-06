Milyen fogínybetegségeket okoz a stressz?

A stressz ínygyulladást válthat ki – mondta Olga Albova fogorvosnő. Ezenkívül a hosszú távú stressz fogágygyulladást okozhat, ami foglazuláshoz és akár fogvesztéshez is vezethet.

Fontos a tünetek korai felismerése, mert kezeletlenül a fogvesztés és súlyosabb egészségügyi problémák is kialakulhatnak

„Amikor egy ember ideges, a szervezete kortizolt termel. Ha a stressz hosszú ideig fennáll, ez a hormon gyengíteni kezdi a szervezet védekezőképességét, így a baktériumok könnyebben megtámadják az ínyt” – magyarázta a szakértő.

Ezenkívül a kortizol fokozza a gyulladást és csökkenti a kollagéntermelést, ami miatt az íny könnyebben sérül, és hosszabb ideig gyógyul.

A szakember szerint a stressz befolyásolja az ember szokásait, ezért sokan csikorgatják vagy összeszorítják a fogukat, különösen éjszaka, ami fogkárosodáshoz vezethet.

Egy másik lehetséges ok az édességek fogyasztása vagy a fokozott dohányzás stresszes állapotban. A cukor káros baktériumokat táplál a szájban, a dohányzás pedig rontja az íny vérkeringését, így az fogékonyabb a betegségekre - írta meg a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.