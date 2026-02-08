Milliók életét mentheti meg egy új, koleszterincsökkentő tabletta

Egy új típusú tabletta jelentősen csökkentette az artériákat eltömítő koleszterinszintet azoknál az embereknél, akik a sztatinok szedése ellenére is magas kockázatnak vannak kitéve a szívrohamok tekintetében.

A gyógyszer még kísérleti stádiumban van, de olyan módon segít megszabadulni a koleszterintől, ahogyan ma csak injekciós gyógyszerekkel lehetséges. Ha az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyja, az enlicitide nevű gyógyszer könnyebben használható alternatívát jelenthet több millió ember számára.

A sztatinok gátolják a máj koleszterintermelésének egy részét, és a kezelés alapját képezik. De még a legmagasabb adagok szedése esetén is sok embernek további segítségre van szüksége az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjének az orvosi irányelveknek megfelelő csökkentéséhez.

Egy nagy léptékű tanulmányban több mint 2900 magas kockázatú beteget véletlenszerűen osztottak be, hogy a szokásos kezelésükhöz napi enlicitide tablettát vagy placebo gyógyszert szedjenek. Az enlicitide-t szedők LDL-koleszterinszintje hat hónap alatt akár 60 százalékkal is csökkent, számoltak be a kutatók a New England Journal of Medicine című folyóiratban, számol be a ScienceAlert.

Vannak más tabletták is, amelyeket a betegek hozzáadhatnak a sztatinokhoz, „de egyik sem közelíti meg az enlicitide-dal elérhető LDL-koleszterinszint-csökkenést” – mondta a tanulmány vezető szerzője, Dr. Ann Marie Navar, a UT Southwestern Medical Center kardiológusa.

A kutatók megállapították, hogy ez az előny egy év alatt csak kissé csökkent, és a tablettát szedők és a placebót szedők között nem volt biztonsági különbség. Egy figyelmeztetés: a tablettát éhgyomorra kell bevenni.

A szívbetegség az ország vezető halálok, és a magas LDL-koleszterinszint, amely plakkok felhalmozódását okozza az artériákban, a szívrohamok és a stroke legfőbb kockázati tényezője.

Míg az LDL-szint 100-as értéke egészséges emberek esetében megfelelőnek tekinthető, az orvosok azt javasolják, hogy magas koleszterinszint vagy szívbetegség esetén legalább 70-re csökkentsék, és nagyon magas kockázatúak esetében még ennél is alacsonyabbra.

A Lipitor és a Crestor statin tabletták, vagy azok olcsó generikus megfelelői nagyon hatékonyak az LDL csökkentésében. További segítségként néhány hatékony injekciós gyógyszer másképp hat, blokkolva a PCSK9 nevű májfehérjét, amely korlátozza a szervezet képességét a koleszterin eltávolítására a vérből.

Mégis csak a PCSK9-gátlókból profitálhatók kis hányada használja őket. Bár a drága injekciók ára a közelmúltban csökkent, a betegek még mindig nem szeretik az injekciók beadását, és Navar szerint az orvosok számára is bonyolultabb az előírásuk.

A kutatás „meggyőző bizonyítékot” nyújt arra, hogy az új tabletta körülbelül ugyanannyira csökkenti a koleszterinszintet, mint a PCSK9 injekciók, írta a folyóiratban Dr. William Boden, a Boston Egyetem és a VA New England Healthcare System munkatársa, aki nem vett részt a tanulmányban.

Boden figyelmeztetett, hogy még nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy a tabletta koleszterinszint-csökkentő hatása kevesebb szívrohamot, stroke-ot és halálesetet eredményez-e. Ennek bizonyítása sokkal több mint egy évig tart. A Merck több mint 14 000 beteget bevonó tanulmányt folytat, hogy erre választ adjon.