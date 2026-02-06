Mik a gerincferdülés okai gyermekeknél?

Úgy tartják, hogy a gyermekeknél előforduló gerincferdüléses esetek körülbelül 85%-a látható ok nélkül alakul ki – mondta Svetlana Malinovskaya gyógytornász.

Más esetekben a gerincferdülést csontrendellenességek, túlsúly vagy anyagcserezavarok okozhatják.

„A veleszületett rendellenességek közül a leggyakoribbak a csigolyafejlődési rendellenességek, a bordák helytelen összenövése, valamint a genetikai vagy kromoszóma-rendellenességekkel összefüggő csontrendszeri fejlődési rendellenességek” – osztotta meg Malinovskaya.

Az ülő életmód és a fizikai aktivitás hiánya az élet során szerzett tényezők, míg a születési sérülések, zúzódások és törések okozhatják a gerincferdülés kialakulását.

„Az olyan neurológiai betegségek, mint az agyi bénulás, a gyermekbénulás, a Friedreich-ataxia és az izomdisztrófia neuromuszkuláris gerincferdüléshez vezethetnek – írta meg a Sports.kz a News.ru-ra hivatkozva. Az anyagcserezavarok, beleértve az angolkórt, a Hunter-szindrómát és a cisztinózist, befolyásolják a csontszerkezetet. A túlsúly viszont növeli a hát terhelését. Emellett a kalcium, a D-vitamin és más, a csontképződéshez szükséges ásványi anyagok hiánya is szerepet játszik” – összegezte Malinovskaya.