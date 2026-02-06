Mi a leggyakoribb rákfajta felnőtteknél?

A rák kialakulásának kockázata elsősorban az életmód, a környezeti hatások és a genetikai tényezők kombinációja határozza meg, az életkorral növekszik rizikó.

Az erős UV-sugárzás is okozhat daganatos betegséget

Az életkorral a sejtekben genetikai hibák (mutációk) halmozódnak fel, az immunitás gyengül, és a negatív környezeti tényezők (dohányzás, ultraibolya sugárzás, egészségtelen táplálkozás) hatása fokozódik.

A tüdőrákot mind a morbiditás, mind a mortalitás vezető okának tekintik, mind az aktív, mind a passzív dohányzás miatt. A rák alattomos jellege a hosszú, tünetmentes lefolyásában és a korai áttétképződésben rejlik.

A férfiak esetében a három legfontosabb anti-vezető így néz ki:

1. A tüdőrák a rákos halálozások leggyakoribb oka.

2. A prosztatarák nagyon gyakori, de gyakran lassan progrediál. A kockázat 50 éves kor után meredeken megnő.

3. A vastagbél- és végbélrák (kolorektális rák) közvetlenül összefügg az étrenddel, a mozgásszegény életmóddal és az életkorral.

Nők esetében:

1. Az emlőrák a nőknél leggyakrabban diagnosztizált rákfajta. A kockázat az életkorral növekszik, különösen a menopauza után.

2. Vastagbél- és végbélrák.

3. Tüdőrák – a nők körében továbbra is magas az előfordulása, ami összefügg a dohányzás elterjedtségével.

A bőrrák (különösen a nem melanoma formák – bazálissejtes karcinóma és laphámsejtes karcinóma) az idősebb emberek körében is gyakorinak tekinthető – írja a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.