Melyik húsfajta a legegészségesebb, és melyiket érdemes kizárni az étrendből

Bár a vegetáriánus és vegán étrend iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, a hús továbbra is központi szerepet játszik világszerte több millió ember étrendjében.

Az olcsó kolbásztól a drága marhahús steakig a húsfogyasztás növekszik, ami felveti a fontos kérdést: melyik választás a legjobb az egészségünknek?

A szakértők egyetértenek abban, hogy a friss és megfelelően elkészített hús értékes fehérje-, egészséges zsír- és esszenciális mikrotápanyag-forrás. Amanda Serif táplálkozási szakértő azonban rámutat, hogy a hús egészségügyi értéke számos tényezőtől függ: az állat tenyésztésének módjától, a hús vágási módjától, zsírtartalmától és az elkészítés módjától.

Bár a friss hús fogyasztása ajánlott, a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) a feldolgozott húsokat rákkeltő anyagok csoportjába sorolta.

Rangsor: Mit válasszunk, és mit kerüljünk?

Táplálkozási profilja alapján a hús több kategóriába sorolható, a legegészségesebb választásoktól kezdve azokig, amelyeket óvatosan kell fogyasztani - írja a dnevno.



1. Táplálkozási bajnokok (baromfi és vadhús) – A lista élén a pulyka és a csirke áll.

A pulyka rendkívül gazdag fehérjében, vasban és cinkben, míg a bőr nélküli csirkemell a sovány fehérjeforrás szinonimája. Az íz és az egészség optimális egyensúlya érdekében a szakértők azt tanácsolják, hogy a csirkét bőrrel süssük meg, hogy szaftos legyen, de evés előtt távolítsuk el a bőrt.

Meglepő módon a listán előkelő helyen szerepelnek a kevésbé gyakran fogyasztott húsok. A vadhús, különösen a szarvas, az egyik legzsírtalanabb hús, és rendkívül magas fehérjetartalmával tűnik ki. A nyúl táplálkozási szempontból kiváló választás, és több vasat tartalmaz, mint a marhahús. A strucc hús is hasonló előnyökkel rendelkezik; bár madárból származik, a sovány vörös hús jellemzőivel rendelkezik, íze hasonló a marhahúséhoz, de zsírtartalma drasztikusan alacsonyabb.

2. Vörös hús: Minőség mértékkel – A borjú- és bárányhús (különösen a legelőn nevelt állatoké) kiváló B12-vitamin-, cink- és omega-3 zsírsavforrás.

A WHO azonban azt tanácsolja, hogy a vörös hús fogyasztását heti 350–500 g-ra korlátozzuk. Ugyanez vonatkozik a sertéshúsra is. Míg a karaj (sertésszűz) ugyanolyan sovány, mint a csirke, a sertéshasábot rendkívül magas zsírtartalma miatt kerülni kell. Amanda Serif táplálkozási szakértő heti 2–3 adag friss vörös hús fogyasztását javasolja, ügyelve arra, hogy sovány részeket válasszunk, és alaposan rágjuk meg az ételt a jobb tápanyagfelvétel érdekében.

3. Egzotikus, de egészséges választások – A kevésbé elterjedt fajták, mint a bivaly, a fürj és a krokodil, lenyűgöző tápértékkel rendelkeznek. A fürj például soványabb, mint a bárány, és több káliumot tartalmaz, míg a krokodilhús ritka kombinációját kínálja az alacsony zsírtartalomnak és a magas omega-3 zsírsavtartalomnak.

4. Korlátozottan fogyasztható húsok – A kacsa és a liba ínyencségnek számít, de nagyon magas a kalória- és zsírtartalmuk, ezért csak alkalmanként kerülhetnek az étlapra.