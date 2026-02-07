Hogyan alakul ki testünkben észrevétlenül a vastagbélrák

A krónikus bélbetegségek, mint például a Crohn-betegség vagy a fekélyes vastagbélgyulladás, világszerte körülbelül öt-nyolc millió embert érint. Régóta ismert, hogy a krónikus bélgyulladás elősegíti a vastagbélrák kialakulását. A daganatok gyakran korábban alakulnak ki és kedvezőtlenebb lefolyásúak. Hosszú ideig a bélnyálkahártya tartós irritációját tartották a fő oknak. Ez a magyarázat azonban nem elégséges.

A „Weill Cornell Medicine” legújabb tanulmánya egy kiterjedtebb összefüggést ír le. Nemcsak a bélben kialakuló gyulladás döntő, hanem az egész immunrendszer reakciója is. Bizonyos gyulladásos jelek közvetlenül a bélnyálkahártyában aktiválják a speciális immunsejteket. Ezek a sejtek továbbítják a riasztást – egészen a csontvelőig.

A csontvelő vészhelyzeti üzemmódba kapcsol

A csontvelőben ezután vészprogram indul. A szervezet több neutrofil granulocitát, egy fehérvérsejt-csoportot termel. Ezeknek a sejteknek a feladata a fertőzések leküzdése. Tartós gyulladás esetén azonban megváltoztatják viselkedésüket.

Az újonnan képződött immunsejtek visszavándorolnak a bélbe. Ott agresszív anyagokat bocsátanak ki, amelyek károsíthatják a nyálkahártya sejtjeinek genetikai anyagát. Ugyanakkor olyan géneket aktiválnak, amelyek elősegítik a sejtek növekedését és az új erek képződését. A bél környezete egyre inkább kedvezővé válik a tumorok számára.

Állatkísérletekben ezeknek a megváltozott immunsejteknek a jelenléte önmagában is elegendő volt a tumor növekedésének jelentős felgyorsulásához. Ha ezeket célzottan blokkolták vagy eltávolították, a tumorok száma csökkent – még akkor is, ha a gyulladás továbbra is fennállt.

Az gyulladásos hírvivőanyag veszélyes erősítőként hat

Központi szerepet játszik ebben egy TL1A nevű gyulladásos hírvivőanyag. Krónikus bélgyulladás esetén fokozottan jelenik meg, és erősítőként hat az immunrendszerben. A TL1A aktiválja a bélben található bizonyos immunsejteket, az úgynevezett ILC3-sejteket. Ezek viszont felszabadítják a GM-CSF-et, egy jelátvivő anyagot, amely a csontvelőben az immunsejtek tömeges termelését ösztönzi.

Ez a körforgás önmagát fenntartja. Ennek következtében a bélben tartósan túl sok immunsejt termelődik, amelyek elveszítik védőfunkciójukat, és ehelyett a tumor növekedését elősegítik. Pontosan ezeket a változásokat találták meg olyan emberek szövetmintáiban, akiknél gyulladásos előzményei voltak a vastagbélráknak.

A TL1A-t blokkoló kísérleti terápia után több tumorosodást elősegítő gén aktivitása jelentősen csökkent. „Ezek az eredmények különösen fontosak, mivel eddig csak kevés stratégia létezett a krónikus gyulladásos bélbetegségeknél a rák kockázatának célzott csökkentésére” – mondja Randy S. Longman, a Weill Cornell Medicine tanulmányvezetője - írja a focus.de.