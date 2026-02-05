Gyomorégés is lehet a szívroham jele?

A szívroham nem mindig jelentkezik klasszikus mellkasi fájdalommal, hanem emésztési problémáknak is álcázhatja magát. Vasziljeva kardiológus mutatott rá erre Telegram-csatornáján.

Az orvos szerint a szív és a nyelőcső egymáshoz közel helyezkednek el a mellkasban, és közös idegszerkezetek kötik össze őket. Emiatt az agyba küldött, egyik szerv problémáival kapcsolatos jeleket néha tévesen a másik problémáiként érzékelik. Ennek eredményeként a szívvel kapcsolatos kellemetlenségek a gyomor-bélrendszeri rendellenességek tüneteire hasonlíthatnak.

A kardiológus megjegyezte, hogy a gyomorégést gyakran összetévesztik a gyomor-nyelőcső refluxszal. Bizonyos esetekben azonban anginára vagy kialakulóban lévő szívrohamra utalhat. A szakember különösen felhívta a figyelmet az úgynevezett hasi szívrohamra.

Ennél a típusú szívrohamnál a fájdalom a has felső részében lokalizálódik. Hányingerrel és égő érzéssel járhat a szegycsont mögött. Ilyen helyzetben a személy gyakran ételmérgezést feltételez, és megpróbálja önállóan kezelni a tüneteket.

Ahogy Vasziljeva hangsúlyozta, egy ilyen hiba időveszteséghez vezet. A beteg elszalasztja az úgynevezett „aranyórát” – azt az időszakot, amikor az időben történő orvosi ellátás ami csökkentheti a szövődmények súlyosságát – írja a gismeteto.