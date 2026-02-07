A szájrákot gyakran túl későn fedezik fel

A szájrák a viszonylag kevéssé ismert daganattípusok közé tartozik. Az érintettek többnyire túl későn fordulnak orvoshoz, mert nem ismerik a tüneteket.

Kevesen tudják, hogy a rák a száj- és garat területét is érintheti. Ennek ellenére évente körülbelül 13 000 ember kap ilyen diagnózist. „Ezzel a szájrák a férfiaknál a kilencedik helyen áll a rákfajták között” – számol be Jörg Wiltfang, a Schleswig-Holstein-i Egyetemi Kórház (UKSH) száj-, állkapocs- és arccsontsebészeti, valamint plasztikai sebészeti klinikájának vezetője.

Ezzel a szájrák alig marad el a malignus melanómától, amelyről a legtöbb ember sokkal jobban tájékozott és ismeri a tüneteit, ami a szájrák esetében alig fordul elő. A nők egyébként sokkal ritkábban érintettek, mint a férfiak, ami a kockázati tényezőkkel és a demográfiai fejleményekkel magyarázható.

Kockázati tényezők a száj- és toroküregi rák kialakulásában

Mert bizonyított, hogy a dohányzás és az alkohol rákot okozhat a száj- és toroküregben. „Ez a két fő károsító tényező – az alkohol növeli a nyálkahártya áteresztőképességét, így a dohányzásból származó rákkeltő anyagok még jobban behatolhatnak a nyálkahártyába” – magyarázza a professzor a végzetes hatásmechanizmust. Az alkohol és a dohány tartós fogyasztása így harmincszorosára növeli a szájrák kialakulásának kockázatát. De vannak olyan betegek is, akik soha nem dohányoztak és alig isznak alkoholt, mégis szájrákot kapnak, mondja Wiltfang, számol be a focus.de.

További kockázati tényezők lehetnek:

Nem megfelelő szájhigiénia

Egyoldalú, vitaminokban szegény étrend, magas hús- és sült ételek fogyasztása

Mechanikai irritációk, például krónikus nyomáspontok

Genetikai hajlam

Vírusfertőzések, elsősorban humán papillomavírusok (HPV), különösen a torokrák esetében, és Epstein-Barr vírusok az orr/torok rákos megbetegedései esetében.

Gombás fertőzések

De a baktériumok, vírusok és gombák által okozott krónikus gyulladások is okozhatnak szájrákot, figyelmeztet a szakértő. A test ugyanis folyamatosan megpróbálja gyógyítani ezeket a gyulladásokat. Ha ezek a mechanizmusok hónapokig, évekig működnek, akkor a helyreállítás helyett sejteltérés is bekövetkezhet.

A szájrák korai felismerése: ezek a figyelmeztető jelek

A szájrák kialakulásának jelei – a szájpadlás, az arcnyálkahártya, az íny vagy a nyelv területén – kezdetben nem túl egyértelműek, és az érintettek alig veszik észre őket.

Ezért figyeljen a korai tünetekre:

Fehér foltok (leukoplakia), amelyek laposak vagy domborúak lehetnek, kissé szemölcsösek, és lyukak is lehetnek rajtuk. „Különösen a verrukózus és eróziós előfutár elváltozások jelentik a magas rákkockázatot” – figyelmeztet Jörg Wiltfang.

Vörös foltok (ún. eritroplákiák)

Nem gyógyuló sebek

Krónikus duzzanatok

Kis vérzések

Összességében mindenféle nyálkahártya-elváltozás

Gyakran ezek a rák előtti állapotok egyáltalán nem fájnak, és ebben a stádiumban a betegség legtöbbször még sikeresen megállítható, ha azonnal orvoshoz fordul, lehetőleg fogorvoshoz, mert ő is szakosodott a szájnyálkahártyára. Sajnos a legtöbbünk nem végez önellenőrzést a szájüregben. Ki áll a tükör előtt, kinyitja a száját, kinyújtja a nyelvét, és megvizsgálja mindkét oldalát?