Egészség
A szájrákot gyakran túl későn fedezik fel
Ezeket a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni
Kevesen tudják, hogy a rák a száj- és garat területét is érintheti. Ennek ellenére évente körülbelül 13 000 ember kap ilyen diagnózist. „Ezzel a szájrák a férfiaknál a kilencedik helyen áll a rákfajták között” – számol be Jörg Wiltfang, a Schleswig-Holstein-i Egyetemi Kórház (UKSH) száj-, állkapocs- és arccsontsebészeti, valamint plasztikai sebészeti klinikájának vezetője.
Ezzel a szájrák alig marad el a malignus melanómától, amelyről a legtöbb ember sokkal jobban tájékozott és ismeri a tüneteit, ami a szájrák esetében alig fordul elő. A nők egyébként sokkal ritkábban érintettek, mint a férfiak, ami a kockázati tényezőkkel és a demográfiai fejleményekkel magyarázható.
Kockázati tényezők a száj- és toroküregi rák kialakulásában
Mert bizonyított, hogy a dohányzás és az alkohol rákot okozhat a száj- és toroküregben. „Ez a két fő károsító tényező – az alkohol növeli a nyálkahártya áteresztőképességét, így a dohányzásból származó rákkeltő anyagok még jobban behatolhatnak a nyálkahártyába” – magyarázza a professzor a végzetes hatásmechanizmust. Az alkohol és a dohány tartós fogyasztása így harmincszorosára növeli a szájrák kialakulásának kockázatát. De vannak olyan betegek is, akik soha nem dohányoztak és alig isznak alkoholt, mégis szájrákot kapnak, mondja Wiltfang, számol be a focus.de.
További kockázati tényezők lehetnek:
- Nem megfelelő szájhigiénia
- Egyoldalú, vitaminokban szegény étrend, magas hús- és sült ételek fogyasztása
- Mechanikai irritációk, például krónikus nyomáspontok
- Genetikai hajlam
- Vírusfertőzések, elsősorban humán papillomavírusok (HPV), különösen a torokrák esetében, és Epstein-Barr vírusok az orr/torok rákos megbetegedései esetében.
- Gombás fertőzések
De a baktériumok, vírusok és gombák által okozott krónikus gyulladások is okozhatnak szájrákot, figyelmeztet a szakértő. A test ugyanis folyamatosan megpróbálja gyógyítani ezeket a gyulladásokat. Ha ezek a mechanizmusok hónapokig, évekig működnek, akkor a helyreállítás helyett sejteltérés is bekövetkezhet.
A szájrák korai felismerése: ezek a figyelmeztető jelek
A szájrák kialakulásának jelei – a szájpadlás, az arcnyálkahártya, az íny vagy a nyelv területén – kezdetben nem túl egyértelműek, és az érintettek alig veszik észre őket.
Ezért figyeljen a korai tünetekre:
- Fehér foltok (leukoplakia), amelyek laposak vagy domborúak lehetnek, kissé szemölcsösek, és lyukak is lehetnek rajtuk. „Különösen a verrukózus és eróziós előfutár elváltozások jelentik a magas rákkockázatot” – figyelmeztet Jörg Wiltfang.
- Vörös foltok (ún. eritroplákiák)
- Nem gyógyuló sebek
- Krónikus duzzanatok
- Kis vérzések
- Összességében mindenféle nyálkahártya-elváltozás
Gyakran ezek a rák előtti állapotok egyáltalán nem fájnak, és ebben a stádiumban a betegség legtöbbször még sikeresen megállítható, ha azonnal orvoshoz fordul, lehetőleg fogorvoshoz, mert ő is szakosodott a szájnyálkahártyára. Sajnos a legtöbbünk nem végez önellenőrzést a szájüregben. Ki áll a tükör előtt, kinyitja a száját, kinyújtja a nyelvét, és megvizsgálja mindkét oldalát?