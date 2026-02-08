A legtöbb megelőzhető rákos megbetegedés csupán két életmódbeli szokáshoz kapcsolódik

Könnyű tehetetlennek érezni magunkat a rák ellen, de egy új tanulmány többféle módszert is azonosított, amelyekkel csökkenthetjük a megbetegedés esélyét.

A tüdő-, gyomor- és méhnyakrákos megbetegedések ezeknek az eseteknek csaknem a felét teszik ki. Ez azt jelenti, hogy évente több millió halálos rákos megbetegedés megelőzhető lenne orvosi beavatkozással, viselkedésváltozással, a foglalkozási kockázatok csökkentésével vagy a környezeti szennyező anyagok kezelésével.

„Ezeknek a megelőzhető okoknak a kezelése az egyik leghatékonyabb lehetőség a globális rákterhelés csökkentésére” – mondja Isabelle Soerjomataram, a WHO orvosi epidemiológusa és az elemzés vezető szerzője, számol be a ScienceAlert.

Az elemzés megállapította, hogy 2022-ben közel 19 millió új rákos megbetegedés volt. A diagnózisok körülbelül 38 százaléka 30 megváltoztatható kockázati tényezőhöz kapcsolódott.

Ezek között szerepelt a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a magas testtömeg-index, a nem megfelelő fizikai aktivitás, a füstmentes dohánytermékek (például a rágódohány), az areca dió nevű hagyományos stimuláns, a nem optimális szoptatás, a légszennyezés, az ultraibolya sugárzás, a fertőző ágensek és több mint egy tucat foglalkozási expozíció.

A rákkal kapcsolatos első számú megelőzhető tényező? A dohányzás. Az év összes rákos megbetegedésének 15 százaléka kapcsolódott ehhez.

A férfiak esetében a kockázat különösen magas volt. Az év során a férfiaknál világszerte az összes új rákos megbetegedés 23 százaléka a dohányzásnak volt köszönhető.

De a dohányzás nem az egyetlen ok; a légszennyezés is szerepet játszik, és hatása régiónként változik. Kelet-Ázsiában például a nők összes tüdőrákos esetének körülbelül 15 százaléka a légszennyezésnek volt köszönhető. Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában pedig a férfiak összes tüdőrákos esetének körülbelül 20 százaléka a légszennyezésnek volt köszönhető.

A dohányzás után a második legfontosabb megváltoztatható életmódbeli tényező az alkoholfogyasztás volt. Ez az összes új rákos megbetegedés 3,2 százalékát (körülbelül 700 000 esetet) tette ki.

A fertőzések pedig az új rákos megbetegedések körülbelül 10 százalékához kapcsolódtak. A nők körében a megelőzhető rákos megbetegedések legnagyobb hányada a magas kockázatú humán papillomavírus (HPV) miatt következett be, amely méhnyakrákhoz vezethet.

Szerencsére ma már rendelkezünk egy HPV elleni vakcinával, amely megelőzi ezeket a kapcsolódó betegségeket, azonban a világ számos részén továbbra is alacsony a beoltottsági arány.

A gyomorrákos esetek száma magasabb a férfiak körében, és általában összefüggésbe hozható a dohányzással, valamint a túlzsúfoltság, a nem megfelelő higiéniai körülmények és a tiszta vízhez való hozzáférés hiánya miatt kialakuló fertőzésekkel.

„Az országok és népességcsoportok közötti minták vizsgálatával konkrétabb információkat tudunk nyújtani a kormányoknak és az egyéneknek, hogy segítsünk megelőzni sok rákos megbetegedést, mielőtt azok kialakulnának” – mondja André Ilbawi, a WHO rákellenes csapatának vezetője és az elemzés társszerzője.