Lehet-e torokfájást kapni a fagylalttól és a hideg italoktól?

A fagylaltot és a hideg italokat gyakran okolják a torokfájásért és a mandulagyulladás kialakulásáért. Anton Rizajev fül-orr-gégész arról beszélt, hogy a megfázás valóban okozhat-e mandulagyulladást, és mikor jelent veszélyt.

Ha a helyi immunrendszer alkalmazkodik a hideghez, ez a hatás nem fogja zavarni a szervezetet

„A társadalomban két ellentétes nézet létezik a hideg ételek torokra gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatban. Vannak, akik úgy vélik, hogy a fagylalt és a hideg italok károsak, és torokfájást okozhatnak. Mások boldogan fogyasztják ezeket egész évben következmények nélkül. Sőt, elterjedt az a hiedelem is, hogy a torokfájást fagylalttal vagy hideg limonádéval lehet kezelni. Az igazság megértéséhez fontos megérteni, hogy mi a torokfájás, és hogyan hat a hideg a szervezetre” – jegyezte meg Rizajev.

Az orvos elmagyarázta, hogy az angina, vagy akut mandulagyulladás egy fertőző gyulladásos betegség, amelyet leggyakrabban streptococcus okoz. A fertőzött személlyel való érintkezés során levegőben lévő cseppek útján terjed. A betegség kialakulása azonban nemcsak magától a kórokozótól, hanem az immunrendszertől is függ, különösen a torok helyi immunitásától – idézi a szakembert a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.

Külön csoportot alkotnak a krónikus mandulagyulladásban szenvedők. Manduláik csökkent védőfunkcióval rendelkeznek, és folyamatosan fertőzést hordozhatnak magukban, még akkor is, ha nem tapasztalnak tüneteket. Ilyen esetekben bármilyen, az immunrendszert gyengítő tényező, beleértve a hipotermiát is, elegendő lehet a torokfájás kialakulásához. Fontos azonban megérteni, hogy ez egy krónikus állapot súlyosbodása.

„A megfázás – mind az általános, mind a helyi – stresszfaktor. Érgörcsöket okoz, rontja a szövetek véráramlását és csökkenti az immunsejtek aktivitását. Ezért a hideg víz vagy a fagylalt hozzájárulhat a torokfájás kialakulásához, de nem közvetlen kiváltó ok. Az emberi szervezet általában jól alkalmazkodik a hideghez, és egészséges immunrendszerrel az ilyen kitettségek általában nem vezetnek betegséghez. Azonban a szervezet fertőzésekkel szembeni ellenálló képessége növelhető a keményedés, vagyis a hideghez való alkalmazkodás révén” – magyarázta a szakember.

Szerinte azonban a krónikus mandulagyulladásban szenvedőknek időszerű és átfogó kezelésre van szükségük, függetlenül a mandulagyulladással kapcsolatos hozzáállásuktól. Ez magában foglalhatja a mandulaöblítést, a fizikoterápiát, az alapbetegségek kezelését, és bizonyos esetekben a mandulák sebészeti eltávolítását (mandulaműtét).

„Fontos megérteni, hogy a hideg italok és a fagylalt nem gyógyítják a torokfájást, de átmenetileg enyhíthetik a fájdalmat és csökkenthetik a duzzanatot. Ha a helyi immunrendszer alkalmazkodik a hideghez, ez a hatás nem fogja zavarni a szervezet fertőzés elleni küzdelmét” – hangsúlyozta Rizajev.