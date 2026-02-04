Komplex tüdőegészség-program indul aktív dohányosoknak

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) komplex tüdőegészség-programot indít aktív dohányosok számára a megelőzés és a tüdőrák korai felismerésének támogatására. A program a "EUCanScreen - European Joint Action on Cancer Screening" keretében, nemzetközi kutatási együttműködés részeként valósul meg.

A kezdeményezés nem általános lakossági szűrés, hanem szakmailag irányított, kockázatalapú folyamat, amelynek során a résztvevők egyéni kockázatértékelés alapján, több egymásra épülő vizsgálati és tanácsadási elemben vehetnek részt. Indokolt esetben alacsony dózisú CT-vizsgálat is része lehet a programnak. A program 50-74 év közötti aktív dohányosok számára érhető el, meghatározott egészségügyi feltételek mellett. A bevonás előzetes regisztrációhoz és szakmai kiválasztáshoz kötött.

A program meghatározott időszakban, összesen 1200 fő bevonásával, 2026 májusáig valósul meg, a rendelkezésre álló kapacitások függvényében. A jelentkezés a programra elindult, az előzetes regisztráció és a részletes részvételi feltételek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) honlapján érhetők el.