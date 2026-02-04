2026. február 4., szerda

Két tévhit a rákmegelőzésről

Az önvizsgálat komoly veszélyeket rejt

 2026. február 4. szerda. 14:17
Mindenféle legendák keringenek a rákos megbetegedésre hajlamosító élelmiszerek kapcsán. Mindezt szakember tisztázza számunkra.

Két tévhit a rákmegelőzésről
Bízzuk szakemberekre az eredmények kiértékelését (képünk illusztráció)
Fotó: Science Photo Library via AFP/PEAKSTOCK/LDA

Suna Iszakova onkológus két jelentős tévhitet cáfolt meg a rákmegelőzésről – írja a Lenta.ru.

A közhiedelemmel ellentétben a húsról való lemondás nem segít csökkenteni a rák kockázatát, hívta fel a figyelmet az orvos.

„Bármely ételtől való teljes tartózkodás nem hatékony módja a rák megelőzésének. Kutatások szerint egyetlen természetes módon készített élelmiszer sem tartalmaz erősen rákkeltő anyagokat” – magyarázta a szakember.

Ugyanakkor arra kérte az embereket, hogy vegyék figyelembe, hogy a füstölt húsok, kolbászok vagy rántott húsok túlzott fogyasztása valóban növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

A második tévhit, amit hangsúlyozott, az az állítás volt, hogy a tumormarkerek önvizsgálata segít a rák korai felismerésében. Az orvos elmagyarázta, hogy az ilyen vizsgálatok nem segítenek a daganatok korai stádiumában történő kimutatásában. A tumormarker-vizsgálatok fő célja a már kimutatott rosszindulatú daganatok progressziójának nyomon követése, ezért csak orvosi javaslatra szabad elvégezni őket.

„A tumormarkerek szintje néha még jóindulatú állapotokban, például hepatitiszben is megemelkedik. Vannak esetek, amikor a szintek előrehaladott rák esetén is normálisak maradnak. Kivételt képez a prosztataspecifikus antigén, amely hasznos a prosztatarák korai felismerésében” – hangsúlyozta az orvos.

