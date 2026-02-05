A leggyakrabban figyelmen kívül hagyott rákos tünetek

Február 4-e a Rák Világnapja. A Rákellenes Unió minden évben rendezvényeket szervez ennek a napnak az emlékére. 2000. február 4-én írták alá a Párizsi Rákellenes Chartát, amely kimondta a minőségi orvosi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést, a rákos betegek méltóságának jobb megértését és tiszteletben tartását, valamint a rákkutatás finanszírozásának növelését.

Világszerte a tüdőrák okozza a rákos megbetegedések közül a legtöbb halálesetet (képünk illusztráció)

„Az onkológia fő problémája, hogy gyakran szélsőségekkel foglalkozunk. Vannak, akiket túl gyakran ellenőriznek, míg mások, a másik végletben, lemondanak az egészségükről, mondván: »Ha fáj, hívok mentőt.« Az onkológiánál annyira gyakori, hogy mire fáj, már túl késő” – mondta Andrej Szimakov gasztroenterológus, akit a sports.kz idézett.

Hozzátette, hogy a daganatok gyakran spontán módon jelentkeznek gyomor-bélrendszeri vérzés, a nemi szervekből származó vérzés formájában, és a nők véletlenül felfedezhetnek egy csomót a mell önvizsgálata során.

„A betegek leggyakoribb dolog, amit az állapotukkal kapcsolatban figyelmen kívül hagynak, a megmagyarázhatatlan fogyás. Vannak, akik az időskornak tulajdonítják, míg mások éppen ellenkezőleg, örülnek, hogy ilyen sokáig küzdöttek a fogyással, és most végre kezdenek lejönni. Egyes betegeknél, különösen azoknál, akiknek alsó végtagi vénás patológiáik vannak, trombózis és tromboflebitisz alakul ki, annak ellenére, hogy korábban mindent sikeresen kezeltek vagy megműtöttek” – jegyezte meg az orvos.

Szimakov tisztázta, hogy agydaganatok esetén ez elhúzódó, megmagyarázhatatlan hányinger lehet, amely esetén a betegek gasztroenterológus segítségét kérik.

„Fejfájás előfordulhat. Ha a felső légúti daganatok érintkeznek a lumennel, apró vércsíkok és megmagyarázhatatlan köhögés jelentkezhet. Egy dohányos vércsíkokat látva azt gondolhatja: »Ó, talán azért repedt meg a nyálkahártya a köhögéstől, mert dohányoztam, semmi gond«” – magyarázta a szakember.