Tizennégy szabály, amely jelentősen csökkenti a rák kockázatát
Az EU-ban egyre több ember betegszik meg
A rák a második leggyakoribb halálok az Európai Unióban (EU). Az EU mintegy 446 millió lakosából évente körülbelül 2,7 millió férfi és nő új rákos megbetegedésben szenved – különösen mell-, vastagbél-, prosztata- és tüdőrákban. Ez derül ki a legfrissebb adatokból (2022-es állapot).
A rákos megbetegedések száma az elmúlt tíz évben 13 százalékkal nőtt, ami többek között a népesség elöregedésének és a várható élettartam növekedésének is köszönhető.
A szakértők ezért hangsúlyozzák, milyen fontos szerepet játszik a megelőzés. Ezért a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) most kiadta az Európai Rákellenes Kódex ötödik kiadását.
Ez 14 tudományosan megalapozott intézkedést tartalmaz – korábban 13 volt –, amelyekkel az emberek csökkenthetik személyes rákkockázatukat. Konkrétan a következő ajánlásokról van szó:
1. Dohányzás
- Ne dohányozzon. Kerülje mindenféle dohányterméket és e-cigarettát.
- Ha dohányzik, hagyja abba.
2. Más emberek dohányfüstjének kitettség
- Tartsa otthonát és autóját dohányfüstmentesen.
3. Túlsúly és elhízás
- Tegyen lépéseket a túlsúly és az elhízás megelőzése vagy leküzdése érdekében: csökkentse a kalóriatartalmú, sok cukrot, zsírt és sót tartalmazó ételek fogyasztását. Korlátozza a cukorban gazdag italok fogyasztását. Főleg vizet és cukormentes italokat igyon. Kevés feldolgozott ételt fogyasszon.
4. Testmozgás
- Mozogjon a mindennapokban, és csökkentse az üléssel töltött időt.
5. Táplálkozás
- Egyen teljes kiőrlésű termékeket, zöldségeket, hüvelyeseket és gyümölcsöket. Ezeknek az élelmiszereknek kell a napi étrendjének nagy részét kitenniük.
- Csökkentse a vörös húsok fogyasztását, és kerülje a feldolgozott húsokat.
6. Alkohol
- Kerülje az alkoholtartalmú italokat.
7. Szoptatás
- Ha lehetséges, szoptassa babáját, ameddig csak lehet.
8. Napfény
- Kerülje a túlzott napfényt, különösen a gyermekek esetében.
- Soha ne menjen szoláriumba.
9. Rákkeltő tényezők a munkahelyen
- Tájékozódjon a munkája során rákkeltő tényezőkről, és kérje meg munkáltatóját, hogy védje meg Önt ezektől. Mindig tartsa be a munkahelyén érvényes egészségügyi és biztonsági utasításokat.
10. Radongáz beltéri helyiségekben
- Tájékozódjon a környezetében előforduló radongáz-értékekről a helyi radontérképek segítségével.
- Kérjen szakértői segítséget, hogy megmérje és szükség esetén csökkentse a radongázszintet otthonában.
11. Rákkeltő fertőzések
- Védje gyermekeit hepatitis B és humán papillomavírus (HPV) ellen az országában ajánlott életkorban.
- Az adott ország ajánlásainak megfelelően: végeztessen hepatitis B és C, HIV és Helicobacter pylori vizsgálatot és kezelést.
12. Hormonpótló terápia
- Ha orvosi tanácsadás után hormonpótló terápiát választ, például a menopauza tünetei miatt, akkor azt orvosával egyeztetve a lehető legrövidebb ideig tartsa.
13. Szervezett rákmegelőzési programok
Az Ön hazájában érvényes ajánlásoknak megfelelően vegyen részt rákmegelőzési programokban a következőkre vonatkozóan
- vastagbélrák
- mellrák
- méhnyakrák
- és tüdőrák.
Az IARC a eddig ismert 13 intézkedést a következő új intézkedéssel egészítette ki:
14. Légszennyezés
- Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé legyen kitéve a légszennyezésnek, például válasszon kevésbé forgalmas utakat, ha fut, kerékpározik vagy sportol, tartsa otthonát füstmentesen, ne égessen olyan anyagokat, mint a szén vagy a fa, és támogassa a levegőminőséget javító irányelveket.
- Használjon tömegközlekedést, sétáljon vagy kerékpározzon az autó helyett, hogy csökkentse a légszennyezést.
A politikának is aktívan részt kell vennie a rákmegelőzésben
Az IARC hangsúlyozza, hogy a rákmegelőzés nem csak magánügy – a politikának is cselekednie kell. Ezért olyan jogi intézkedéseket szorgalmaz, amelyek megkönnyítik az egészségesebb döntések meghozatalát a mindennapi életben - írja a focus.de.