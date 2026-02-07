Tizennégy szabály, amely jelentősen csökkenti a rák kockázatát

Az Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség ezért frissítette a rák elleni védelemre vonatkozó ajánlásait, és egy fontos intézkedéssel egészítette ki azokat.

A rák a második leggyakoribb halálok az Európai Unióban (EU). Az EU mintegy 446 millió lakosából évente körülbelül 2,7 millió férfi és nő új rákos megbetegedésben szenved – különösen mell-, vastagbél-, prosztata- és tüdőrákban. Ez derül ki a legfrissebb adatokból (2022-es állapot).

A rákos megbetegedések száma az elmúlt tíz évben 13 százalékkal nőtt, ami többek között a népesség elöregedésének és a várható élettartam növekedésének is köszönhető.

A szakértők ezért hangsúlyozzák, milyen fontos szerepet játszik a megelőzés. Ezért a Világ Egészségügyi Szervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége (IARC) most kiadta az Európai Rákellenes Kódex ötödik kiadását.

Ez 14 tudományosan megalapozott intézkedést tartalmaz – korábban 13 volt –, amelyekkel az emberek csökkenthetik személyes rákkockázatukat. Konkrétan a következő ajánlásokról van szó:

1. Dohányzás

Ne dohányozzon. Kerülje mindenféle dohányterméket és e-cigarettát.

Ha dohányzik, hagyja abba.

2. Más emberek dohányfüstjének kitettség

Tartsa otthonát és autóját dohányfüstmentesen.

3. Túlsúly és elhízás

Tegyen lépéseket a túlsúly és az elhízás megelőzése vagy leküzdése érdekében: csökkentse a kalóriatartalmú, sok cukrot, zsírt és sót tartalmazó ételek fogyasztását. Korlátozza a cukorban gazdag italok fogyasztását. Főleg vizet és cukormentes italokat igyon. Kevés feldolgozott ételt fogyasszon.

4. Testmozgás

Mozogjon a mindennapokban, és csökkentse az üléssel töltött időt.

5. Táplálkozás

Egyen teljes kiőrlésű termékeket, zöldségeket, hüvelyeseket és gyümölcsöket. Ezeknek az élelmiszereknek kell a napi étrendjének nagy részét kitenniük.

Csökkentse a vörös húsok fogyasztását, és kerülje a feldolgozott húsokat.

6. Alkohol

Kerülje az alkoholtartalmú italokat.

7. Szoptatás

Ha lehetséges, szoptassa babáját, ameddig csak lehet.

8. Napfény

Kerülje a túlzott napfényt, különösen a gyermekek esetében.

Soha ne menjen szoláriumba.

9. Rákkeltő tényezők a munkahelyen

Tájékozódjon a munkája során rákkeltő tényezőkről, és kérje meg munkáltatóját, hogy védje meg Önt ezektől. Mindig tartsa be a munkahelyén érvényes egészségügyi és biztonsági utasításokat.

10. Radongáz beltéri helyiségekben

Tájékozódjon a környezetében előforduló radongáz-értékekről a helyi radontérképek segítségével.

Kérjen szakértői segítséget, hogy megmérje és szükség esetén csökkentse a radongázszintet otthonában.

11. Rákkeltő fertőzések

Védje gyermekeit hepatitis B és humán papillomavírus (HPV) ellen az országában ajánlott életkorban.

Az adott ország ajánlásainak megfelelően: végeztessen hepatitis B és C, HIV és Helicobacter pylori vizsgálatot és kezelést.

12. Hormonpótló terápia

Ha orvosi tanácsadás után hormonpótló terápiát választ, például a menopauza tünetei miatt, akkor azt orvosával egyeztetve a lehető legrövidebb ideig tartsa.

13. Szervezett rákmegelőzési programok

Az Ön hazájában érvényes ajánlásoknak megfelelően vegyen részt rákmegelőzési programokban a következőkre vonatkozóan

vastagbélrák

mellrák

méhnyakrák

és tüdőrák.

Az IARC a eddig ismert 13 intézkedést a következő új intézkedéssel egészítette ki:

14. Légszennyezés

Tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé legyen kitéve a légszennyezésnek, például válasszon kevésbé forgalmas utakat, ha fut, kerékpározik vagy sportol, tartsa otthonát füstmentesen, ne égessen olyan anyagokat, mint a szén vagy a fa, és támogassa a levegőminőséget javító irányelveket.

Használjon tömegközlekedést, sétáljon vagy kerékpározzon az autó helyett, hogy csökkentse a légszennyezést.

A politikának is aktívan részt kell vennie a rákmegelőzésben

Az IARC hangsúlyozza, hogy a rákmegelőzés nem csak magánügy – a politikának is cselekednie kell. Ezért olyan jogi intézkedéseket szorgalmaz, amelyek megkönnyítik az egészségesebb döntések meghozatalát a mindennapi életben - írja a focus.de.