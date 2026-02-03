Mindennapi szokással is csökkenthető a demencia kockázata

Ha a rossz lehelet és a fogszuvasodás nem elegendő ok a rendszeres fogmosásra, akkor a demencia kockázatának csökkentése további ösztönző lehet. Ez azért van, mert a tudósok egyre inkább szoros összefüggést látnak a rossz szájhigiénia és a kognitív hanyatlás között.

Az Aging Research Reviews című folyóiratban bemutatott kutatási cikkükben a tajvani Nemzeti Yang Ming Chiao Tung Egyetem kutatói 28 szisztémás elemzésből származó adatokat gyűjtöttek össze, hogy meghatározzák, mely tényezők befolyásolják a betegség kialakulását a rossz szájhigiéniára válaszul.

Így azt találták, hogy a szakemberek leggyakrabban a szájüregi mikrobiom szerepét hangsúlyozták a demencia kialakulásában. Ezeket a következtetéseket mind állatkísérleteken, mind embereken végzett vizsgálatokon alapulták. Továbbá a tudósok felfedeztek egy kapcsolatot a fogágygyulladás és a demencia között. A kutatók szerint az ínyfertőzés, mivel közel van az agyhoz, hatással lehet az agyra, különösen mivel korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az ínybetegség és a fogvesztés a hippocampus zsugorodásához vezet, amely a tanulásért és az emlékezésért felelős.

Számos más tanulmány is kimutatta, hogy a legtöbb ínybetegségért felelős Porphyromonas gingivalis baktérium megtalálható az Alzheimer-kórban elhunyt emberek agyában. Ezek a mikrobák képesek behatolni az agyba és károsítani az idegszövetet.

Ugyanakkor a tudósok más tényezők figyelembevételét is szorgalmazzák, például azt a tényt, hogy a demenciában szenvedő betegek nehezebben tudnak gondoskodni magukról, és a fogmosás nehézségei egy „ördögi kört” hoznak létre, amely rontja az amúgy is rossz egészségi állapotot.