Ezek az italok alattomos módon teszik tönkre a beleit

A bélkárosító italok azonban képesek szinte láthatatlanul aláásni ezeket a törekvéseket, hiszen a szakértők szerint még a kifejezetten egészségesnek hitt levek is okozhatnak komoly panaszokat.

A bélkárosító italok listáján nem csupán a nyilvánvaló bűnösök, mint az alkohol vagy a cukros üdítők szerepelnek, hanem olyan népszerű, mindennapi termékek is, amelyekről a legtöbben nem is sejtik, hogy ártalmasak lehetnek. Rhiannon Lambert táplálkozási szakértő szerint a kutatások mára egyértelműen igazolták, hogy bizonyos italok rendszeres fogyasztása negatívan befolyásolja a mikrobiom – azaz a bélrendszerünkben élő baktériumok, vírusok és gombák – kényes egyensúlyát.

Ha ez az egyensúly felborul, az olyan emésztési zavarok kialakulásához vezethet, mint a krónikus puffadás, de hosszú távon szerepe lehet a cukorbetegség és a szívproblémák megjelenésében is – írja a Daily Mail cikke alapján az origo.hu.

Íme a szakértők feketelistája azokról az italokról, amelyekkel érdemes vigyázni:

Bélkárosító italok közé tartozik a kávé, ha így fogyasztjuk

Sokan nem tudják elképzelni a reggelt egy erős fekete nélkül, pedig a kávé éhgyomorra fogyasztva komoly irritációt okozhat. A kávé serkenti a gyomorsav termelését és felgyorsítja a bélmozgást, ami az arra érzékenyeknél hasmenéshez vagy görcsökhöz vezethet. Különösen a szűretlen kávéfajták jelentenek kockázatot. Dr. Federica Amati szakértő szerint ezek az italok olyan vegyületeket (kafesztolt és kahweolt) tartalmaznak, amelyek nemcsak a koleszterinszintet emelhetik, de az Irritábilis Bél Szindróma (IBS) tüneteit is felerősíthetik.

Az egészségesnek hitt élelmiszerek tévútja: gyümölcsshotok és zabtej

Meglepő módon a wellnesskultúra sztárjai is felkerültek a listára. A koncentrált gyümölcslé shotokat (pl. gyömbér- vagy kurkumashotok) gyakran emésztésjavítóként árulják, de a valóságban ezek magas cukortartalmú, rostszegény és erősen savas italok. Rob Hobson dietetikus figyelmeztet:

Ezek a bélkárosító italok éhgyomorra fogyasztva hányingert és refluxot válthatnak ki, ahelyett, hogy segítenének.

Hasonló a helyzet a zabtej kapcsán is. Bár a zabtej alapvetően nem egészségtelen, a boltok polcain található, krémesített, ún. „barista" változatok tele vannak adalékanyagokkal. A gyártók gyakran növényi olajokat, sűrítőanyagokat és emulgeálószereket adnak hozzájuk az állag miatt.

Kutatások szerint bizonyos emulgeálószerek károsíthatják a bélfalat védő nyálkaréteget, ami növeli a bélfal áteresztőképességét, és gyulladásokhoz vezethet.

A puffadás okai: energiaitalok és fehérjeturmixok

Ha gyakran tapasztal feszítő érzést a hasában, érdemes megvizsgálni az edzés előtti és utáni italait. Az energiaitalok a szakértők szerint a „tökéletes vihart" jelentik a belek számára:

a magas koffeintartalom,

a savasság

és a mesterséges édesítőszerek kombinációja garantáltan megterheli az emésztést.

A kényelmes megoldásnak tűnő fehérjeturmixok szintén gyakori kiváltói a panaszoknak. A bennük található cukoralkoholok és sűrítőanyagok sok embernél nehezen emészthetők, ami gázképződéshez és hasmenéshez vezet. Ráadásul a tejsavófehérje a laktózérzékenyek számára azonnal tüneteket okozhat.

Cukormentes üdítők és az alkohol

A diétás üdítőkben lévő mesterséges édesítőszerek (mint a szukralóz vagy aszpartám) bár kalóriamentesek, a bélbaktériumok összetételét kedvezőtlen irányba módosíthatják. Hasonlóan romboló hatású az alkohol, különösen a sör, amely a szénsav és az erjeszthető szénhidrátok miatt a puffadás okai között előkelő helyen áll.

Az alkohol növeli a bélfal áteresztőképességét, ami krónikus gyulladást generálhat a szervezetben.

A cukros üdítők káros hatásai

Sokan úgy vélik, ha ennyi baj van a cukormentes italokkal, érdemes azokat kerülni, és a hagyományos cukrozott változatoknál maradni. A szakértők azonban kiábrándító hírrel szolgálnak: a cukros üdítőitalok hasonló pusztítást végezhetnek a bélrendszerben. Rhiannon Lambert figyelmeztetése szerint a magas hozzáadott cukortartalom drasztikusan csökkenti a jótékony baktériumok sokféleségét a bélben, ami az egészséges emésztés alapja lenne.

A cukros üdítőkben lévő rengeteg „szabad cukor” rostok nélkül kerül a szervezetbe, ami nemcsak a vércukorszintet dobja meg, de a gyulladást okozó baktériumtörzsek szaporodását is elősegíti.

Ez hosszú távon nemcsak emésztési panaszokhoz, hanem anyagcsere-betegségekhez is vezethet.