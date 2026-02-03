Több ország is visszahívta a bébiételeket

Aggodalmak merültek fel, hogy azok veszélyes toxinokat tartalmaznak

A bébiételeknek a legszigorúbb előírásoknak kell megfelelnie (képünk illusztráció)

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági felügyeleti szerve jelentős csökkentést javasolt a csecsemőtápszerekben megengedett toxinküszöbértékre vonatkozóan, ami várhatóan további termékvisszahívásokat fog kiváltani világszerte.

A cereulid toxin, amelyről ismert, hogy hányingert és hányást okoz, egy kínai gyárból származó összetevőkben mutatták ki, amely olyan nagy gyártókat lát el, mint a Nestlé, a Danone és a Lactalis.

Ez a szennyeződés már számos országban visszahívásokhoz vezetett, ami jelentős aggodalmat keltett a szülők körében.

Az Európai Bizottság felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), hogy sürgősen állapítson meg tudományos küszöbértéket, vagyis akut referenciaadagot (ARfD), amelynek segítségével a kormányok és a gyártók eldönthetik, mikor kell kivonni a forgalomból az érintett termékeket.

Értékelésében az EFSA szigorú új határértéket javasolt, amely csecsemők esetében 0,014 mikrogramm/testtömeg-kilogramm.

A testület kiemelte, hogy a nagyon kis csecsemők másképp dolgozzák fel az anyagokat, és fokozott védelemre szorulnak, megjegyezve, hogy a hányás volt az elsődleges rövid távú tünet, amelyet figyelembe vettek az új küszöbérték megállapításakor.

Franciaország, amely a hétvégén előre látta az EFSA tanácsát, már jelezte, hogy a szigorúbb küszöbérték valószínűleg további óvintézkedésként történő visszahívásokhoz vezet majd az egész piacon.

Az EFSA azt is becsülte, hogy a csecsemők 24 órás időszakban várhatóan mennyi tápszert fogyasztanak, így a tudósok kiszámolhatták, mikor haladná meg az új határérték.

Ezeknek a fogyasztási szinteknek az alapján az EFSA szerint a csecsemőtápszerekben 0,054 mikrogramm/liter, a követő tápszerekben pedig 0,1 mikrogramm/liter feletti cereulid-koncentrációk biztonsági kockázatot jelenthetnek.

A francia nyomozók azt vizsgálják, hogy van-e összefüggés két csecsemő halála és a visszahívott tápszertermékek között, közölte az egészségügyi minisztérium, hozzátéve, hogy jelenleg nincs ilyen bizonyíték. Az eredmények a következő napokban várhatók.

Az Egyesült Királyságban a Food Standards Agency megerősítette, hogy egyes Nestlé csecsemőtápszertermékekben ételmérgező toxin található.

Az élelmiszeripari óriásvállalat több tétel SMA csecsemőtápszert és követő tápszert hívott vissza a hónap elején, mert aggodalmak merültek fel, hogy azok cereulid toxint tartalmaznak.

Ez az olaj fontos szerepet játszik a csecsemők fejlődésében, és azért adják hozzá a tápszerhez, hogy a szoptatásban nem részesülő csecsemők is megkapják - írja az Independent.