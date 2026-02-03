Szappan kontra kézfertőtlenítő

A kézfertőtlenítő kényelmes, de valóban helyettesítheti a jó öreg szappant és vizet?

A tél nagyjából arról szól, hogy elkerüljük a megfázást, az influenzát, a norovírust és más mikrobiális támadókat, amelyek tönkretehetik a napunkat (megjegyzés: nyári betegségek is léteznek). Két legfontosabb fegyverünk ebben a könyörtelen küzdelemben a szappan és a kézfertőtlenítő, de mikor érdemes használni őket? A kézfertőtlenítő valóban helyettesítheti a szappant? Itt van minden, amit tudnod kell.

Mi van a kézfertőtlenítőben?

A legtöbb kézfertőtlenítő fő összetevője az alkohol, és annak nagy mennyisége.

„Számos tanulmány kimutatta, hogy a 60-95 százalékos alkoholkoncentrációjú fertőtlenítők hatékonyabban ölik meg a baktériumokat, mint az alacsonyabb alkoholkoncentrációjú vagy alkoholmentes kézfertőtlenítők” – állítja a Centers for Disease Control and Prevention.

Találkozhat olyan alkoholmentes fertőtlenítőszerekkel is, amelyek antimikrobiális hatóanyagot, például klórhexidint tartalmaznak, de ezek inkább az egészségügyi intézményekben. A mindennapi használatra a 60 százalékos alkohol a legalkalmasabb.

Hogyan működik a kézfertőtlenítő?

Egy 2020-as tanulmány alaposan megvizsgálta, hogyan hatnak a kézfertőtlenítők a különböző kórokozókra – és ha visszaemlékszel arra, mi történt 2020-ban, megérted, miért volt olyan nagy az érdeklődés e téma iránt!

A baktériumok esetében az alkohol valószínűleg úgy hat, hogy károsítja a membránjaikat, vagy zavarja a sejtek folyamatát, például a fehérjeszintézist. „ A víz […] kritikus fontosságú a fehérje denaturációs folyamatában” – jegyzi meg a tanulmány, ezért kell az alkoholt legalább kissé hígítani, és nem lehet csak úgy 100 százalékos etanolt kenni a kezekre, és kész.

A vírusok esetében az alkohol a védő külső réteget, az úgynevezett burkot támadja meg. Ha ez sértetlen, a vírusrészecske létfontosságú belső mechanizmusa és genetikai anyaga sebezhetővé válik, és a vírus nem tud szaporodni.

De itt ütközünk egy problémába. Nem minden vírus rendelkezik burkolattal. A SARS-CoV-2 rendelkezik vele, ezért a fertőtlenítőszerek nagyon hatékonyak a COVID-19 felületeken történő terjedésének megakadályozásában, de a norovírus például nem rendelkezik vele.

A burkolat nélküli vírusok esetében vissza kell térnünk egy sokkal régimódibb módszerhez: a jó öreg szappanhoz és vízhez.

Hogyan működik a szappan?

A szappannal és vízzel való mosakodás többféle módon is hat a baktériumokra.

Ahogy az UCI Health elmagyarázza: „A szappanmolekulák önmagukban is nagyon hatékonyan pusztítják el egyes baktériumok és vírusok felületi membránjait […] Ezenkívül a kezek habosítása és alapos dörzsölése olyan súrlódást hoz létre, amely segít felemelni és lemosni a szennyeződéseket, zsírokat és mikrobákat a folyó víz alatt.”

A kezek illatos szappannal való habzása számunkra terápiás hatással bír, de a vírusok és baktériumok számára kegyetlen halálos ítéletet jelent.

A szappanmolekulák egy hidrofil – vagyis vízkedvelő – fej és egy hidrofób farok kombinációjából állnak, amely inkább az olajokkal és zsírokkal kötődik. Amikor kezet mosunk, ezek a molekulák körülveszik a bőrön esetlegesen jelen lévő mikroorganizmusokat.

A szappanmolekulák hidrofób részei mindent megtesznek, hogy elkerüljék a vizet. A burkolt mikrobák esetében ez úgy néz ki, mintha a szappanmolekulák lényegében beékelődnének a burkolatba, és azt szétbontják.

„Úgy viselkednek, mint a feszítővasak, és destabilizálják az egész rendszert” – mondta Pall Thordarson professzor, a New South Wales Egyetem oktatója a Yale School of Medicinenek.

Ugyanakkor a szappanmolekulák megszakítják a mikrobákat a bőrünkhöz kötő kötéseket, így azok lemoshatók.

A szappanmolekulák micelláknak nevezett struktúrákba is összeállhatnak, hidrofób farkuk befelé, hidrofil fejük pedig kifelé mutatva. Ezek a struktúrák nagyon hatékonyan fogják meg a szennyeződés és a kórokozók részecskéit, így azok lemoshatók. Ezért micellás víz arc tisztítószerek olyan hatékonyak.

Minden szappan így működik – nem kell drága, „antibakteriális” összetevőket tartalmazó szappanokat vásárolni. A benzalkónium-kloridot tartalmazó szappanok és szappanpótlékok bizonyos orvosi környezetben szükségesek lehetnek, vagy bizonyos egészségügyi állapotok kezelésére előírhatók, de a rendszeres kézmosáshoz bármelyik szappan, amelyet a gyógyszertárban vagy élelmiszerboltban vásárolhat – szappan vagy folyékony szappan – megfelelő.

„Nincs olyan adat, amely bizonyítaná, hogy [az antibakteriális szappanok] további védelmet nyújtanak a betegségek és fertőzések ellen. Ezeknek a termékeknek a használata hamis biztonságérzetet kelthet az emberekben” – mondta Theresa M. Michele, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal orvosa egy 2024-es fogyasztói tájékoztatóban.

Mi a jobb: szappan vagy fertőtlenítő?

Valójában semmi sem pótolhatja az egyszerű szappant és a vizet. Ha nincs hozzáférése folyó vízhez vagy szappanhoz, akkor a kézfertőtlenítő használata jobb, mint semmi – de a szappan olcsó, könnyen beszerezhető és jobban működik, mint bármelyik high-tech megoldás, amit az emberiség eddig kitalált.

Mint láttuk, a kézfertőtlenítők főleg a burkolt kórokozók ellen hatékonyak, de a szappan mindenre hat. Ezenkívül a szappan hatékonyan eltávolítja a látható szennyeződéseket. A fertőtlenítők nem olyan hatékonyak, ha a keze láthatóan piszkos.

Van egy fontos figyelmeztetés: fontos, hogy a megfelelő technikával mosson kezet, hogy a szappan hatását maximálisan kihasználhassa.

Emlékszik még 2020-ra, amikor mindenki arról beszélt, hogy a Happy Birthday dalt kell énekelni kezet mosás közben? Valójában volt ennek értelme – legalább 20 másodpercig kell dörzsölni a kezet. Igen, minden alkalommal.

És ne hagyja ki a szárítást sem: „a nedves kezek sokkal könnyebben felveszik a felületekről a mikrobákat” – írta Joe Schwarcz, PhD, a McGill Egyetem Tudományos és Társadalmi Hivatalának.

„Az egyszerű kézmosási gyakorlatok betartása az egyik leghatékonyabb módszer a sokféle fertőzés és betegség terjedésének megelőzésére otthon, az iskolában és másutt. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Egyszerű és hatékony” – mondta Michele, számol be az IFLScience.