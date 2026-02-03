2026. február 3., kedd

Előd

Egészség

Miért érdemes sokat enni reggelire?

Sokan lemondanak a reggeli kalóriákról, pedig pont ez segíthet a fogyásban

MH
 2026. február 3. kedd. 5:37
Ismeri azt a mondást, hogy „reggelizz császárként, ebédelj királyként, vacsorázz koldusként”? Egy tanulmány megerősítette ezt a mondást. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy egy bőséges reggeli pozitív hatással lehet a testsúlyra.

A tápláló és bőséges reggeli megalapozza a napot
Fotó: NorthFoto

A tanulmányhoz 30 túlsúlyos alanyt két alkalommal egy hónapos diétára fogtak. Az első alkalommal reggel kellett elfogyasztaniuk a napi kalóriák 45 százalékát. A második alkalommal ugyanennyit este.

A kalóriaszám az ebédnél mindkét alkalommal stabilan 35 százalék maradt. A napi teljes kalóriamennyiség is mindkét esetben azonos volt.

A teljes kalóriafogyasztásban a kutatók nem találtak különbséget. Érdekes módon azonban a résztvevők a nagy reggelivel töltött hónap után arról számoltak be, hogy sokkal kevésbé voltak éhesek.

A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a nagy reggeli segíthet megelőzni az éhségrohamokat és jobban betartani a táplálkozási célokat - írja a focus.de.

