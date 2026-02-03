Egészség
Miért érdemes sokat enni reggelire?
Sokan lemondanak a reggeli kalóriákról, pedig pont ez segíthet a fogyásban
A tanulmányhoz 30 túlsúlyos alanyt két alkalommal egy hónapos diétára fogtak. Az első alkalommal reggel kellett elfogyasztaniuk a napi kalóriák 45 százalékát. A második alkalommal ugyanennyit este.
A kalóriaszám az ebédnél mindkét alkalommal stabilan 35 százalék maradt. A napi teljes kalóriamennyiség is mindkét esetben azonos volt.
A teljes kalóriafogyasztásban a kutatók nem találtak különbséget. Érdekes módon azonban a résztvevők a nagy reggelivel töltött hónap után arról számoltak be, hogy sokkal kevésbé voltak éhesek.
A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a nagy reggeli segíthet megelőzni az éhségrohamokat és jobban betartani a táplálkozási célokat - írja a focus.de.