Miért érdemes sokat enni reggelire?

Ismeri azt a mondást, hogy „reggelizz császárként, ebédelj királyként, vacsorázz koldusként”? Egy tanulmány megerősítette ezt a mondást. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy egy bőséges reggeli pozitív hatással lehet a testsúlyra.

A tanulmányhoz 30 túlsúlyos alanyt két alkalommal egy hónapos diétára fogtak. Az első alkalommal reggel kellett elfogyasztaniuk a napi kalóriák 45 százalékát. A második alkalommal ugyanennyit este.

A kalóriaszám az ebédnél mindkét alkalommal stabilan 35 százalék maradt. A napi teljes kalóriamennyiség is mindkét esetben azonos volt.

A teljes kalóriafogyasztásban a kutatók nem találtak különbséget. Érdekes módon azonban a résztvevők a nagy reggelivel töltött hónap után arról számoltak be, hogy sokkal kevésbé voltak éhesek.

A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a nagy reggeli segíthet megelőzni az éhségrohamokat és jobban betartani a táplálkozási célokat - írja a focus.de.