Gyógyító falatok ha megfázás gyötri

Télen könnyebben lebetegszünk, a fejfájás, a torokkaparás és az orrfolyás kellemetlen tünet. A nátha azonban nemcsak gyógyszerekkel enyhíthető, hanem a megfelelő ételek is segíthetnek a gyógyulásban. Mutatjuk, mit érdemes enni, amikor betegek vagyunk.

A meghűlés sosem jön jókor, de télen gyakorta előfordul, hogy lebetegszünk. Fáj a fejünk, kapar a torkunk, folyik az orrunk – ha kínoz a nátha, úgy érezzük, hogy a legegyszerűbb napi teendőket is nehezen tudjuk elvégezni. Ilyenkor nemcsak pihenésre és meleg takaróra van szükségünk, hanem valami olyan ételre is, ami belülről nyugtat, erőt ad és akár segít a gyógyulásban.

Mit érdemes főzni, ha elkapott a nátha?

Ha elkapta a náthát, akkor olyan ételeket a legjobb enni, amik melegítenek, hidratálnak, könnyen emészthetők, és támogatják az immunrendszert. Ne feledjük, ezek nem csodaszerek, de segítenek abban, hogy jobban érezzük magunkat. Nézzük is meg, melyek ezek az ételek.

A klasszikus húsleves

A tyúkhúsleves évszázadok óta a „beteglevesek” koronázatlan királya – és nem csupán a nagymamák bölcsességéből fakadóan. A lassan főtt, zöldségekkel gazdagított leves melegít, hidratál, könnyen emészthető, és segít fellazítani a légutakban megrekedt váladékot. A benne található fehérjék, ásványi anyagok és kollagén nemcsak a testet táplálják, de a regenerálódást is támogatják.

Tipp: Különösen tápláló változat a gyöngybabbal főzött csirkeleves, amely aromás fűszerekkel gazdagítva nemcsak ízletes, de rendkívül tápláló is. Szinte kanalanként tölt vissza belénk egy kis erőt.

Meleg, fűszeres ételek

A csípős paprika, a gyömbér, a fokhagyma vagy a kurkuma nemcsak ízesítik az ételt, hanem valódi gyulladáscsökkentő, immunerősítő hatással is bírnak. Egy könnyű, fűszeres zöldségleves vagy egy misós csirkés tésztaétel például nemcsak felmelegít, de segít „kitisztulni”. A gyömbér – különösen reszelt formában –, kiváló torokfájásra, míg a miso természetes probiotikumként támogatja a bélflórát, ami szoros kapcsolatban áll az immunrendszerünk működésével. Egy masala chai vagy aranyturmix pedig meleg, fűszeres korty formájában nyújt enyhülést, miközben feltölti a szervezetünket antioxidánsokkal - írja a Mindmegette.

Így készítsen gyorsan aranyturmixot:

Hozzávalók:

2 dl meleg (nem forró!) növényi tej

½ tk kurkuma

reszelt gyömbér (borsónyi)

1 tk méz

pár csepp citromlé

csipet fekete bors

Összeturmixolja vagy elkeveri és már ihatja is.

Főzelékek, pürék, krémlevesek

Amikor a torokfájás minden falatot fájdalmassá tesz, érdemes áttérni a puha, krémes állagú fogásokra. Egy selymes sütőtökkrémleves vagy vöröslencsével főzött vajtökleves nemcsak csillapítja az irritációt, de vitaminban és rostban is gazdag. A meleg ételek nemcsak megnyugtatják a nyálkahártyát, hanem segítenek a szervezetnek megőrizni hőháztartását is, amit a hidegrázásos, lázas időszakokban különösen értékelünk.

Mit együnk, amikor tényleg semmi nem esik jól?

Súlyosabb lefolyású náthánál vagy influenzánál gyakran már a rágás gondolata is fárasztó. Ilyenkor jól jöhetnek a tápláló smoothie-k, gyümölcsös jégkrémek vagy mézes, gyömbéres italok. Egy banános-bogyós smoothie, egy meleg almás-fahéjas turmix, vagy akár egy házi gyömbér-fennel shot nemcsak hidratál, hanem enyhíti a torokkaparást is. A természetes összetevők – különösen az alma, citrom, bogyós gyümölcsök, fahéj – kíméletesek, mégis hatékonyan támogatják a szervezet öngyógyító folyamatait.

Kímélő meleg fogások

Ha már visszatér az étvágy, de még nem vagyunk teljesen jól, jó választás lehet egy könnyű zöldséges tésztaleves, egy lencsés-paradicsomos egytálétel vagy egy spenótos, buggyantott tojással kínált meleg szendvics. A meleg, de nem zsíros, jól emészthető ételek segítik az energiaraktárak visszatöltését anélkül, hogy megterhelnék az emésztést.

Gyógyító desszertek

Ha kívánjuk az édességet, érdemes elkerülni a cukros, bolti nasikat. Helyette készíthetünk sült almát fahéjjal és mézzel, ami nemcsak finom, de a méz antibakteriális hatása révén még a torokfájásra is jó. Egy pohár meleg növényi tej – például zab- vagy mandulatej – kurkumával, mézzel, csipet fahéjjal keverve nemcsak megnyugtató, de valódi immunerősítőként is szolgálhat. Egy egyszerű banánfagyi, amit fagyasztott banánból és egy kevés natúr joghurtból készítünk, hűsíti a torokfájást, mégis természetesen édes és tápanyagdús.

Amit érdemes kerülni

Ha betegek vagyunk, nem árt, ha tudatosan kerüljük a nehéz, zsíros ételeket, a cukros üdítőket, valamint az alkoholt. Ezek ugyanis megterhelik a szervezetet, miközben épp arra lenne szükség, hogy minden energiánkat a gyógyulásra fordítsuk.

Testi táplálás – lelki gondoskodás

A betegség ideje nem a tökéletes menü megtervezéséről szól. Sokkal inkább arról, hogy visszataláljunk a legegyszerűbb dolgokhoz: egy tányér gőzölgő leveshez, egy meleg pohár italhoz, egy kis odafigyeléshez önmagunk felé. A főzés ilyenkor nem kötelesség, hanem lehetőség: táplálni a testünket, és közben talán kicsit a lelkünket is. Egy kanál meleg leves, egy korty gyömbéres ital, egy sült alma fahéjjal – apró dolgok, de ilyenkor sokat jelentenek.