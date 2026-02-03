Ez a tizenhárom tünet utalhat rákra

A rákmegelőző szűrések életeket mentenek. Ez ugyan a legtöbb ember számára ismert tény, mégis sokan nem veszik igénybe őket. Egy szakértő 13 tünetet sorol fel, amelyek esetén jobb, ha orvoshoz fordulunk.

A jó hír az, hogy a rák sok esetben gyógyítható. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a betegséget a lehető legkorábban felismerjék. A sikerarány figyelemre méltó: „Ha a daganatot korai stádiumban fedezik fel, egyes rákfajták esetében a betegek tízéből kilenc gyógyítható.”

Ennek ellenére sokan nem élnek a rák korai felismerésére irányuló lehetőségekkel. Még akkor sem, ha lehetséges tüneteket észlelnek. A brit rákellenes jótékonysági szervezet, a Cancer Research UK (CRUK) megbízásából végzett felmérésben a válaszadók 52 százaléka a tünetek – például csomók, véres köhögés vagy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés – ellenére sem fordult orvoshoz hat hónapon belül.

13 lehetséges rákos tünet – és mikor kell orvoshoz fordulni

„Ha szokatlan vagy tartós változást észlel az egészségi állapotában, minél hamarabb keresse fel háziorvosát” – figyelmeztet Julie Sharp, a CRUK egészségügyi és beteginformációs osztályának vezetője az Independent című lapnak.

13 tünetet sorol fel, amelyek esetén jobb, ha orvoshoz fordul. Ne essünk pánikba, a legtöbb esetben nem rákról van szó, mondja. De ha mégis, a korai felismerés nagy különbséget jelenthet, és akár meg is mentheti az életünket.

1. Megmagyarázhatatlan fájdalom

A fájdalom annak a jele, hogy valami nincs rendben, hangsúlyozza Sharp. Ha tartósak, ezért fontos, hogy kivizsgáltassa őket. „Minél idősebbek leszünk, annál gyakrabban jelentkezik fájdalom” – mondja Sharp. „De a megmagyarázhatatlan fájdalom komolyabb probléma jele lehet.”

A csont- vagy hererák esetében például már a nagyon korai stádiumokban jelentkezik fájdalom. A gyakori fejfájás, amely kezelés ellenére sem javul, agyi daganatra utalhat. A hátfájás a vastagbél- vagy petefészekrák figyelmeztető jele lehet.

2. Éjszakai izzadás

Az éjszakai izzadásnak is különböző okai lehetnek, többek között fertőzések, bizonyos gyógyszerek vagy a menopauza. Az erős éjszakai izzadás azonban különböző rákfajták, például leukémia és nyirokcsomó-rák jele is lehet.

3. Megmagyarázhatatlan súlycsökkenés

A megmagyarázhatatlan súlycsökkenés természetesen más betegségekre is visszavezethető, például bél- vagy pajzsmirigyproblémákra. Sharp szerint a kis súlyváltozások normálisak. Ha azonban jelentősen és akaratlanul fogy, akkor jobb, ha orvoshoz fordul.

4. Szokatlan csomók vagy duzzanatok

A csomók vagy duzzanatok sérülések miatt is kialakulhatnak. Mindazonáltal a tartós csomókat és duzzanatokat minden testrészen, beleértve a nyakat, a hónaljat, a hasat, az ágyékot, a mellet vagy a heréket, komolyan kell venni.

5. Fáradtság

A fáradtság/extrém kimerültségnek szintén különböző okai lehetnek, például stressz, autoimmun betegségek vagy egyszerűen csak alvási problémák. Ha azonban folyamatosan rendkívül fáradt, és ez több alvással sem javul, mindenképpen beszéljen orvosával. Ez jele lehet egy növekvő daganatnak. A vérrák (leukémia) esetében a bénító fáradtság már a kezdeti stádiumban is jelentkezik.

6. Megmagyarázhatatlan vérzés

Megmagyarázhatatlan vérzés a székletben, vizeletben vagy hányadékban, vérköpés vagy megmagyarázhatatlan hüvelyi vérzés a menstruációk között, nemi közösülés után vagy a menopauza után orvosi vizsgálatot igényel, hangsúlyozza Sharp. A vér lehet vörös, barna vagy fekete.

7. Bőrváltozások

Ide tartoznak a nem gyógyuló sebek, új vagy megváltozott anyajegyek, varasodás, viszketés vagy vérzés. Az úgynevezett ABCDE-ellenőrzőlista segít felismerni a legfontosabb változásokat. Ezenkívül Sharp szerint minden szokatlan változást a bőrön vagy a körmön orvosnak kell megvizsgálnia.

8. Emésztési és táplálkozási problémák

Az emésztési és táplálkozási problémáknak szintén különböző okai lehetnek, például gastrooesophagealis reflux betegség (GORD), gyomorfekély vagy egyszerűen csak a csípős ételek. Azonban a tartós nyelési nehézségek rákos megbetegedésre is utalhatnak a fej és a nyak területén, a tartós, megmagyarázhatatlan emésztési panaszok pedig hasnyálmirigy-, gyomor- vagy nyelőcsőrákra. Az étvágytalanság szintén számos különböző rákos megbetegedés jele lehet, mondja Sharp.

9. Rekedtség, köhögés vagy légzési nehézségek

Megfázás után a rekedtség normális. Ha azonban három hétnél tovább tart, akkor jobb, ha orvoshoz fordul. Ez a gége rák jele lehet. Sharp szerint a megmagyarázhatatlan köhögés, amely a következő hetekben sem múlik el vagy súlyosbodik, tüdőrák jele lehet. A gyakori légszomjat is jobb, ha orvos vizsgálja meg.

10. Változások a székletürítésben

A székletürítési szokások változásai esetén is jobb, ha orvoshoz fordul. Ide tartozik a székrekedés, vér a székletben, szokatlanul gyakori székletürítés vagy fájdalom a székletürítés során. Ezek bél- vagy hólyagrákra utalhatnak. Sharp szerint: „Ezeknek a tüneteknek lehetnek más okai is a rák mellett, de jobb, ha kivizsgáltatja őket.”

11. Tartós szájfekélyek

A szájfekélyek fertőzés vagy rossz fogápolás következményei lehetnek. Ha azonban a fekély három héten belül nem gyógyul meg, akkor fel kell keresnie háziorvosát vagy fogorvosát. A tünetek szájüregi rákra is utalhatnak.

12. Szokatlan változások a mellben

Nem csak a mellben található csomó lehet a mellrák figyelmeztető jele. Figyeljen a mell méretének, alakjának vagy tapintásának változásaira, a bőr változásaira, bőrpírra vagy fájdalomra. Sharp szerint a mellbimbóból kiválasztódó (véres) folyadék is rákra utalhat.

13. Tartós puffadás

A puffadás általában gyakran előfordul, és eleinte nem ok aggodalomra. Ha azonban a legtöbb napon puffadtnak érzi magát, akkor beszéljen orvosával, tanácsolja Sharp. A puffadás különböző rákfajták jele lehet, de elsősorban a petefészekráké.