A konyhánkban rejtőzhet a demencia egyik fő kiváltó oka

A kognitív hanyatlás kockázatának növekedését figyelték meg a kutatók azoknál, akik rendszeresen fogyasztanak nitrátokat tartalmazó feldolgozott húsokat vagy magasabb nitráttartalmú csapvizet. A vizsgálat ugyanakkor hangsúlyozza: nem minden nitrátforrás veszélyes, sőt, a zöldségek kifejezetten védhetnek a demencia ellen.

A csapvíz nitrát szintje kulcsfontosságú a vízminőség és az egészség szempontjából

Az ausztrál Edith Cowan Egyetem és a dán Rákkutatási Intézet közös tanulmánya az első, amely közvetlen kapcsolatot talált az ivóvíz nitráttartalma és a szellemi hanyatlás között. Eredményeik szerint a demencia megelőzése érdekében érdemes odafigyelnünk arra, hogy a szervezetünkbe kerülő nitrátok milyen forrásból származnak - írja a Daily Mail alapján az origo.hu.

A jó és a rossz nitrátok harca – miért hatnak eltérően a demencia kockázatára?

A nitrátok alapvető vegyületek, amelyekre a szervezetnek szüksége van a megfelelő működéshez, például a vérnyomás szabályozásához. Ezek természetes módon nagy mennyiségben fordulnak elő olyan zöldségekben, mint a spenót, a cékla vagy a brokkoli. Ugyanakkor az élelmiszeripar is használja őket tartósítószerként a feldolgozott húsok – például a sonka, a szalonna és a különféle felvágottak – gyártása során.

A kutatás rávilágított egy fontos különbségre: az antioxidánsok szerepe kulcsfontosságú. A zöldségekben lévő vitaminok és antioxidánsok ugyanis segítik a nitrátokat jótékony hatású nitrogén-monoxiddá alakulni. Ezzel egyidőben megakadályozzák a káros N-nitrozaminok képződését. Az N-nitrozaminok olyan vegyületek, amelyek rákkeltő hatásúak, és a friss adatok szerint az agysejteket is károsíthatják.

Ezzel szemben a feldolgozott húsok nem tartalmaznak ilyen védő antioxidánsokat.

Sőt, a húsokban található úgynevezett hem-vas reakcióba léphet a nitrátokkal, ami tovább fokozza a veszélyes N-nitrozaminok létrejöttét a szervezetben.

Nitrátok a csapvízben: rejtett veszélyforrás?

A tanulmány egyik legmeglepőbb felfedezése a csapvízzel kapcsolatos.

A nitrátok a csapvízben jellemzően a mezőgazdasági műtrágyázás következtében jelennek meg, ahogy a vegyszerek a talajon keresztül beszivárognak a talajvízbe, majd a víztározókba.

Bár az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban a határérték 50 mg/liter, a kutatók aggasztó tendenciát figyeltek meg. Már jóval alacsonyabb, literenként 5 mg-os nitrátszintnél is kimutatható volt a demencia kockázatának emelkedése hosszú távú fogyasztás esetén.

Az agyi egészség megőrzése a tányéron kezdődik

A kutatók, köztük Dr. Catherine Bondonno, az Edith Cowan Egyetem docense, hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem a vízivás elhagyására ösztönöznek. A víz még mindig sokkal egészségesebb választás, mint a cukros üdítők. A cél inkább a szabályozás felülvizsgálata és a tudatos táplálkozás.

Az agyi egészség megőrzése érdekében a szakemberek azt javasolják, hogy csökkentsük a feldolgozott húsok fogyasztását, és helyezzük előtérbe a nitrátban gazdag zöldségeket. Ezzel nemcsak a káros N-nitrozaminok képződését gátolhatjuk meg, hanem a zöldségekben lévő antioxidánsok révén aktívan támogathatjuk szervezetünk védekezőképességét a demencia ellen.