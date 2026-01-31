Náluk a legmagasabb a szívbetegségek kockázata

A kutatók szerint a férfiaknál a szív- és érrendszeri problémák korábban jelentkeznek, mint a nőknél. A szívbetegség fiatal korban is megjelenhet, de tudatos életmóddal jelentősen csökkenthető a kockázat.

A szívbetegség évtizedek alatt alakul ki, ám egy új tanulmány szerint a férfiaknál már a harmincas évek közepén elkezdődik a kockázat növekedése. A Northwestern Egyetem kutatói szerint a férfiak körülbelül hét évvel korábban érik el a szív- és érrendszeri betegségek mérföldköveit, mint a nők, ami komoly figyelmeztetés a megelőzés fontosságára – írja a Fox News.

Hogyan előzhető meg a szívbetegség fiatal korban?

A tanulmány több mint 5 ezer, 18–30 éves fiatal felnőttet követett 1985-től 2020-ig. Az eredmények azt mutatták, hogy a férfiaknál a koszorúér-betegség már 50 éves kor körül 5%-os előfordulást ért el, míg a nőknél csak 57 éves korban. A kutatók szerint a szívbetegség megelőzéséhez nem elég a vérnyomás és a koleszterinszint ellenőrzése; érdemes figyelembe venni a hormonális, életmódbeli és társadalmi tényezőket is.

Milyen életmódbeli lépésekkel csökkenthetjük a szívbetegség kockázatát?

A szakértők szerint az alábbi tényezők jelentősen mérsékelhetik a szívbetegség kialakulásának esélyét:

Rendszeres testmozgás: naponta 20–30 perc.

Egészséges étrend: főként alacsony zsírtartalmú, teljes értékű növényi alapú ételek fogyasztása.

Stresszkezelés: légzőgyakorlatok vagy más stresszcsökkentő tevékenységek.

Megfelelő alvás: elegendő, megszakítás nélküli pihenés biztosítása.

Támogató kapcsolatok: erős baráti és családi hálózat kialakítása.

Milyen tényezők gyorsíthatják a szívbetegség kockázatát a férfiaknál?

A férfiak szívbetegség-kockázata gyorsabban nő, ha életmódjuk károsító tényezőkkel terhelt. A dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, légszennyezés, mozgásszegény életmód és a krónikus stressz mind hozzájárulhatnak a korai szív- és érrendszeri problémák kialakulásához.

Emellett a férfiak hajlamosabbak hormonális és genetikai okokból is korábban jelentkező szívbetegségre.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a szívbetegség megelőzésére már fiatal felnőttkorban érdemes tudatosan figyelni, és csökkenteni a kockázati tényezőket. A korai szűrés és a tudatos életmódváltás nemcsak a szívroham és stroke esélyét csökkenti, hanem hosszabb, egészségesebb életet is biztosíthat.

