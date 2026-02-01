Egészség
Így okozhat a gyomorégés krónikus köhögést
Véres köpet, magas láz, nehézlégzés esetén forduljunk orvoshoz
A szakember szerint az esetek 10-20 százalékában a krónikus köhögés oka a gastrooesophagealis reflux betegség (GERD). Ebben az állapotban a gyomor savanyú tartalma a nyelőcsőbe kerül, irritálva a nyálkahártyát, és ez néha eléri a gégét, ami száraz köhögést okoz.
„Két fő elmélet létezik a köhögés előfordulásáról. Az egyik szerint a gyomor savas tartalmának köhögésreceptorok közvetlen irritációja van, amelyek elérik a gégét és az alsó légutakat (mikroaspiráció).
Egy másik elmélet szerint a nyelőcső-receptorok irritációja köhögést indít el. Amikor a sav eléri a garatot és a gégét, gyakran köhögést okozva még gyomorégés nélkül is, magyarázza a gasztroenterológus.
A krónikus köhögés okának keresésekor először ki kell zárni a leggyakoribb okokat (fertőzések, hörgő asztma, sinusitis, gyógyszerek mellékhatásai). A köhögés tipikus jeleinek kombinációja (kiégés, böfögés, savanyú íz a szájban) növeli annak valószínűségét, hogy a reflux valóban részt vesz a köhögésben - jelentette a Sports.kz az UfaTime.ru-ra hivatkozva.