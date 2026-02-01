Így okozhat a gyomorégés krónikus köhögést

A hosszan tartó köhögés, amely akár nyolc hétig is eltarthat, nemcsak a tüdő, hanem a gyomor-bél traktus betegségeivel kapcsolatos problémák következménye is lehet, magyarázta Felix Tukhvatulalin orvos-gasztroenterológus.

A szakember szerint az esetek 10-20 százalékában a krónikus köhögés oka a gastrooesophagealis reflux betegség (GERD). Ebben az állapotban a gyomor savanyú tartalma a nyelőcsőbe kerül, irritálva a nyálkahártyát, és ez néha eléri a gégét, ami száraz köhögést okoz.

„Két fő elmélet létezik a köhögés előfordulásáról. Az egyik szerint a gyomor savas tartalmának köhögésreceptorok közvetlen irritációja van, amelyek elérik a gégét és az alsó légutakat (mikroaspiráció).

Egy másik elmélet szerint a nyelőcső-receptorok irritációja köhögést indít el. Amikor a sav eléri a garatot és a gégét, gyakran köhögést okozva még gyomorégés nélkül is, magyarázza a gasztroenterológus.

A krónikus köhögés okának keresésekor először ki kell zárni a leggyakoribb okokat (fertőzések, hörgő asztma, sinusitis, gyógyszerek mellékhatásai). A köhögés tipikus jeleinek kombinációja (kiégés, böfögés, savanyú íz a szájban) növeli annak valószínűségét, hogy a reflux valóban részt vesz a köhögésben - jelentette a Sports.kz az UfaTime.ru-ra hivatkozva.