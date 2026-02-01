Gyakori, sürgető vizelési inger komoly tünet lehet

Megjegyzendő, hogy nem a sérülés következményeiről beszélünk, és nem egy akut gyulladásos folyamat tüneteiről, hanem a hematuria hirtelen és megmagyarázhatatlan epizódjáról. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az első ilyen esetben a betegnek először kapcsolatba kell lépnie egy urológussal, aki alapvető vizsgálatot végez, és ha a tumorfolyamatot észlelik, onkológust kell felkeresni.

Ez alapvetően fontos, mivel a húgyhólyagrák kezelése kombinálódik, és nem korlátozódik a műtétre. A szakértők szerint a betegség eseteinek akár 70% –át is kimutatták a korai szakaszban. Ebben az esetben a húgyhólyagrák magas a kiújulás kockázatával – a betegek mintegy felében a tumor a kezelést követő első évben visszatérhet, így az ilyen betegeknek rendszeres monitorozásra van szükségük.

Az intézet elmagyarázza, hogy a daganat a húgyhólyag nyálkahártyájának sejtjeiből alakul ki, és károsítja az ereket, ahogy nő, ami a vér megjelenéséhez vezet a vizeletben. A hematuria korai szakaszában gyakran a betegség egyetlen klinikai megnyilvánulása a véres vizelet, és ez leggyakrabban fájdalommal sem jár.

Bizonyos esetekben gyakori vizelés is lehet, a húgyhólyag hiányos ürítése, a vizelés során égett vagy kellemetlen érzés, valamint az alsó hasi vagy az ágyéki régióban. Ugyanakkor egyes betegeknél a tünetek teljesen hiányozhatnak, és a betegséget csak a vizsgálat során észlelik.

A fő kockázati tényezők közé tartozik a dohányzás, amely vezető és bizonyított tényező, a vegyi anyagokkal való foglalkozási érintkezés, a húgyhólyag krónikus gyulladásos betegségei, valamint az életkor és az örökletes hajlam. Elsősorban 60-70 év feletti férfiakat érint a betegség.

A diagnózis tisztázása érdekében általános vizeletelemzést, ultrahangot és cisztoszkópiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a nyálkahártya állapotának vizuális értékelését és a tumorváltozások azonosítását.

A kezelés taktikája a tumor stádiumától és biológiai jellemzőitől függ, és magában foglalhatja a transzurethrális reszekciót nem-musztektális formákban, az invazív formák radikális sebészeti kezelését, valamint az intravezikai kemoterápiát vagy immunterápiát. Szükség esetén szisztémás gyógyszeres terápiát is alkalmaznak.

„A bulletinrák kezelése nem csak a tumor elleni küzdelem, hanem a beteg életminőségének megőrzésére irányuló stratégia is” – mondta Husan Umurzakov urológus.

Az orvosok határozottan javasolják, hogy ne hagyják figyelmen kívül a vér megjelenését a vizeletben, és ne halasszák el a vizsgálatot. A korai diagnózis lehetővé teszi a betegség kezdeti azonosítását, a progresszió kockázatának csökkentését és a hatékony kezelés és a lehetséges relapszusok ellenőrzését – hívja fel a figyelmet a Sports.kz.