Ez lehet a töredezett körmök és az állandó fáradtság oka

Az orvos megjegyezte, hogy a törékeny körmök, az álmosság és az energiaszint csökkenése általában vitaminhiánynak minősül. Elmondása szerint azonban az ilyen tünetek gyakran hipotireózist jeleznek – olyan állapot, amelyben a pajzsmirigy nem termel elegendő hormont.

A pajzsmirigy hormonok, a tiroid hormonok szabályozzák a szervezet anyagcseréjét, növekedését, valamint a szív- és idegrendszer működését, és az agyalapi mirigy által termelt TSH (pajzsmirigy-stimuláló hormon) szabályozza a termelésüket, negatív visszacsatolásos rendszerben. Alulműködés során hízás, fáradtság, lassult pulzus, székrekedés, depresszió, hajhullás, menstruációs zavarok léphetnek fel. Ugyanezen okból a körmök kevesebb táplálékot és oxigént kapnak, és ennek eredményeként a felületük törékeny, száraz és hosszanti barázdákkal borított lesz.

A túlműködés esetén fogyás, szapora pulzus, ingerlékenység, álmatlanság, melegérzet, idegesség léphet fel. A hypothyreosis egyéb nem nyilvánvaló tüneteire az orvos a koncentrációval, a fej ködérzetével, az érzelmi letargiával, a törékeny hajjal és a székrekedés tendenciájával kapcsolatos nehézségeket tulajdonította. Ennek a betegségnek a veszélye azonban az, hogy lassan fejlődik, így egy személy megszokja a rossz egészségi állapotot, és elhalasztja az orvos felkeresését – hívta fel a figyelmet a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.