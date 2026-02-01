Életmentő tünetek amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni!

A hólyagrák egyik legkorábbi és klinikailag jelentős jele a vér megjelenése a vizeletben fájdalom nélkül.

Megjegyzendő, hogy ez nem trauma vagy akut gyulladásos folyamat tüneteinek következménye, hanem hirtelen és megmagyarázhatatlan vérvizelési epizód. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az ilyen esemény első előfordulásakor a betegnek először urológushoz kell fordulnia, aki alapvizsgálatot végez, és ha daganatot észlel, onkológushoz utalja a beteget.

Ez kulcsfontosságú, mivel a hólyagrák kezelése multidiszciplináris megközelítés, és nem korlátozódik pusztán a műtétre. A szakemberek szerint az esetek akár 70 százalékát is korai stádiumban észlelik. A hólyagráknak azonban magas a kiújulás kockázata – a felületes formájú betegek körülbelül felénél a daganat a kezelést követő első évben kiújulhat, ezért ezeknek a betegeknek rendszeres ellenőrzésre van szükségük.

Az intézet magyarázata szerint a daganat a hólyagnyálkahártya sejtjeiből fejlődik ki, és növekedésével károsítja az ereket, ami vér megjelenéséhez vezet a vizeletben. A korai stádiumban a vérvizelés gyakran a betegség egyetlen klinikai megnyilvánulása.

Bizonyos esetekben gyakori vizelés, a hólyag hiányos kiürülésének érzése, égő vagy kellemetlen érzés vizelés közben, valamint fájdalom az alhasban vagy az ágyéki régióban. Egyes betegek azonban tünetmentesek lehetnek, és a betegséget csak vizsgálat során fedezik fel.

A szakértők a fő kockázati tényezőknek a dohányzást tartják, amely vezető és bizonyított tényező, a hólyag krónikus gyulladásos betegségeihez vezethet, valamint rövidítheti az életkort és csökkenti az örökletes hajlamot.

A diagnózis tisztázása érdekében általános vizeletvizsgálatot, ultrahangvizsgálatot és cisztoszkópiát alkalmaznak, amelyet a diagnosztika „aranystandardjának” tekintenek, és lehetővé teszi a nyálkahártya állapotának vizuális értékelését és a tumorváltozások kimutatását.

A kezelési stratégiák a daganat stádiumától és biológiai jellemzőitől függenek, és magukba foglalhatják a transzuretrális reszekciót nem izominvazív formák esetén, radikális műtétet invazív formák esetén, valamint intravezikális kemoterápiát vagy immunterápiát. Szükség esetén szisztémás gyógyszeres terápiát is alkalmaznak.

„A hólyagrák kezelése nemcsak a daganat elleni küzdelem, hanem a beteg életminőségének megőrzésére irányuló stratégia is” – jegyezte meg Khusan Umurzakov urológus-onkológus.

Az orvosok határozottan javasolják, hogy ne hagyják figyelmen kívül a vér jelenlétét a vizeletben, és ne késlekedjenek a vizsgálattal. A korai diagnózis lehetővé teszi a betegség korai stádiumban történő felismerését, csökkentve a progresszió kockázatát, valamint biztosítva a hatékony kezelést és a lehetséges visszaesések kontrollálását – írja a sports.kz oldala.