Egészség
Életmentő tünetek amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni!
A Kazah Onkológiai és Radiológiai Kutatóintézet szakemberei végeztek kutatásokat
Megjegyzendő, hogy ez nem trauma vagy akut gyulladásos folyamat tüneteinek következménye, hanem hirtelen és megmagyarázhatatlan vérvizelési epizód. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy az ilyen esemény első előfordulásakor a betegnek először urológushoz kell fordulnia, aki alapvizsgálatot végez, és ha daganatot észlel, onkológushoz utalja a beteget.
Ez kulcsfontosságú, mivel a hólyagrák kezelése multidiszciplináris megközelítés, és nem korlátozódik pusztán a műtétre. A szakemberek szerint az esetek akár 70 százalékát is korai stádiumban észlelik. A hólyagráknak azonban magas a kiújulás kockázata – a felületes formájú betegek körülbelül felénél a daganat a kezelést követő első évben kiújulhat, ezért ezeknek a betegeknek rendszeres ellenőrzésre van szükségük.
Az intézet magyarázata szerint a daganat a hólyagnyálkahártya sejtjeiből fejlődik ki, és növekedésével károsítja az ereket, ami vér megjelenéséhez vezet a vizeletben. A korai stádiumban a vérvizelés gyakran a betegség egyetlen klinikai megnyilvánulása.
Bizonyos esetekben gyakori vizelés, a hólyag hiányos kiürülésének érzése, égő vagy kellemetlen érzés vizelés közben, valamint fájdalom az alhasban vagy az ágyéki régióban. Egyes betegek azonban tünetmentesek lehetnek, és a betegséget csak vizsgálat során fedezik fel.
A szakértők a fő kockázati tényezőknek a dohányzást tartják, amely vezető és bizonyított tényező, a hólyag krónikus gyulladásos betegségeihez vezethet, valamint rövidítheti az életkort és csökkenti az örökletes hajlamot.
A diagnózis tisztázása érdekében általános vizeletvizsgálatot, ultrahangvizsgálatot és cisztoszkópiát alkalmaznak, amelyet a diagnosztika „aranystandardjának” tekintenek, és lehetővé teszi a nyálkahártya állapotának vizuális értékelését és a tumorváltozások kimutatását.
A kezelési stratégiák a daganat stádiumától és biológiai jellemzőitől függenek, és magukba foglalhatják a transzuretrális reszekciót nem izominvazív formák esetén, radikális műtétet invazív formák esetén, valamint intravezikális kemoterápiát vagy immunterápiát. Szükség esetén szisztémás gyógyszeres terápiát is alkalmaznak.
„A hólyagrák kezelése nemcsak a daganat elleni küzdelem, hanem a beteg életminőségének megőrzésére irányuló stratégia is” – jegyezte meg Khusan Umurzakov urológus-onkológus.
Az orvosok határozottan javasolják, hogy ne hagyják figyelmen kívül a vér jelenlétét a vizeletben, és ne késlekedjenek a vizsgálattal. A korai diagnózis lehetővé teszi a betegség korai stádiumban történő felismerését, csökkentve a progresszió kockázatát, valamint biztosítva a hatékony kezelést és a lehetséges visszaesések kontrollálását – írja a sports.kz oldala.