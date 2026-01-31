A migrénes rendellenesség megértése végre elkezd megváltozni, felborítva az elképzeléseket arról, hogy mi a tünet és mi a kiváltó ok, és az agy melyik része kulcsfontosságú a hatékony kezelések fejlesztéséhez.

A migrénes rohamok általában 4-72 óráig tartanak, de akár napokig is elhúzódhatnak

Sok megválaszolatlan kérdés merül fel arról, hogy mi a migrén valójában, mi okozza, és mit lehet tenni az állapot felszámolására.

„Azt mondanám, hogy valószínűleg a leginkább megértett neurológiai rendellenességek közé tartozik” – mondja Gregory Dussor, a Dallas-i Texas Egyetem viselkedési és agytudományi elnöke.

Most a kutatók elkezdik feltárni, hogy mi okozza a migrént. A betegek fejében keringő génekről, véredényekről és molekuláris koktélokról szóló tanulmányok elvégzésével a tudósok egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy megértsék, miért történik a migrén és hogyan lehet kezelni.

Miért olyan nehéz tanulmányozni a migrént?

A XVIIIX. századtól kezdve a migrént tipikusan női szeszélynek bélyegezték.

„Az emberek úgy gondolták, hogy ez a hisztéria betegsége” – mondja Teshamae Monteith, a Miami Egyetem Egészségügyi Rendszerének fejfájás osztályának vezetője az Egyesült Államokban. Még ma is nagyon kevés egyetem rendelkezik szilárd migrénes kutatóközpontokkal.

Mégis, a migrén pszichológiai, fizikai és gazdasági terhe nagyon is valós, mondja Monteith. A migrén a leggyakoribb az ember legtermékenyebb életéveiben, azaz a húszas évek közepe és az ötvenes évek közepe között. Az Egyesült Királyságból származó adatok azt bizonyítják, hogy egy negyvenes éveiben levő migrénes férfi évente 19 823 fontba (27 300 dollárba) kerül a kormánynak, szemben a migrén nélküli személyekkel, ami azt jelenti, hogy a migrén évente 12 milliárd fontba kerül a közgazdaságnak.

A migrén tanulmányozásának egyik kihívása az, hogy milyen széles körűek lehetnek a tünetek.

Bizonyos betegek olyan tüneteket tapasztalnak, mint a hányinger, hányás, szédülés, gyomorfájdalom, valamint fény- és hangérzékenység fokozása. Az esetek egy részében a rohamot vizuális vagy érzékszervi tünetek (fényfelvillanások, zsibbadás) előzik meg, amelyeket aurának neveznek. A betegek több mint fele rendkívüli fáradtságot tapasztal, míg néhányan speciális élelmiszer-éhséget. Mások a korai fázisokban túl sokat ásítanak. A betegek mintegy 25%-a fényes káprázásról vagy elmosódásokról számol be.

„Az egész migrénes betegség nagyon bonyolult dolog” – mondja Dussor. „Ez nem csak fájdalom. Ez egy egész sor esemény, amelyek jóval a fejfájás kezdete előtt történnek”.

A migrén egy rohamszerűen jelentkező, általában féloldali, lüktető, közepes vagy erős intenzitású fejfájás, amelyet gyakran hányinger, hányás, valamint fény- és hangérzékenység kísér. A kiváltó okok között szerepel a hormonális változások, bizonyos ételek (sajt, csokoládé), alkohol (vörösbor), alváshiány vagy időjárás-változás. Úgy tűnik, hogy a stressz erősen összefonódik a migrénnel a betegek többsége számára.

A rohamok intenzitása és gyakorisága gyógyszerekkel, illetve életmódbeli változtatásokkal (rendszeres alvás, étrend) csökkenthető – írta meg a BBC.