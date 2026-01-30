Kanyaró pusztít egy amerikai megyében

Az oltásellenesek miatt egyre több a kanyarós megbetegedés egy ameikai megyében.

Stuart Simko dél-karolinai gyermekorvos a tavalyi esztendő előtt csak fotókon látott kanyarót, de az elmúlt két hónapban hat esetettel szemebsült - írja a BBC. Mint olvasható, a doktor szerint a gyerekek „nagyon betegek” voltak, egytől-egyig magas lázzal küzdöttk, amit nehéz volt lecsillapítani.

„Ez egy szörnyű betegség, amely halálos kimenetelű is lehet, ám ezt nem azért mondjuk, hogy megijesszük az embereket, hanem azért, hogy az érintettek ismerjék föl a kockázatokat” - hangoztatta a lapnak az orvos. Egyben jelezte, nehéz látni egy rossz állapotú gyermeket, miközben tudjuk, hogy ez a kórság tökéletesen megelőzhető.

Simko hat betege azon 789 ember között van, akik az elmúlt hónapokban Dél-Karolinában fertőzöttek meg. Az érintettek túlnyomó többsége oltatlan fiatal. Ez a legnagyobb kanyarójárvány azóta, hogy az Egyesült Államok 2000-ben - úgymond - legyőzte e betegséget. A BBC emlékeztet, az USA számos államban vannak még járványkitörések, így a „mentes/legyőzött” státusz veszélybe került. Sovány vigasz, hogy hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban és Kanadában is.

A BBC aláhúzza, 2025-ben két iskoláskorú gyermek halt meg egy texasi járványban.

A közegészségügyi szakértők attól tartanak, hogy a kanyaró és más veszélyes, ám megelőzhető kórok okozta problémák egyfajta „új normává” válhatnak számos amerikai városban, ahol csökken az oltási arány. A betegség ezúttal Dél-Karolina északnyugati részén, Spartanburg megyében terjedt el, amely körülbelül 370 000 embernek ad otthont.