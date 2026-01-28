Stroke-időjárás van

Először napokig havazik, majd kisüt a nap. Éjszaka hirtelen visszatér a hideg, a hó és a jég: ez hatással van a testünkre – nő a csendes stroke kockázata.

A tél nemcsak hideget hozott, de a városokban is romlott a levegő minősége

Télen nő a stroke kockázata. A hideg és a hirtelen időjárásváltozás jelentősen megterheli a testet és a szív- és érrendszert. Különösen veszélyesek az úgynevezett „csendes stroke-ok”. Ezek figyelmeztető jelek nélkül jelentkeznek. Az érintettek nem éreznek tipikus figyelmeztető jeleket, mint például bénulás vagy beszédzavar – egyesek akár át is alszanak a agyi infarktust.

Ez teszi őket alattomos veszélyessé: minden észrevétlen és így kezeletlen infarktus egy kicsit több kárt okoz az agyban. Hosszú távon ez viselkedésbeli, hangulati, mozgásképességi és gondolkodási képességbeli változásokhoz vezethet.

Ezek a tünetek néma stroke-ra utalhatnak

A néma stroke-ok gyakran észrevétlenek maradnak, mert vagy kisebb erekben és az agy olyan területein alakulnak ki, amelyek nem irányítanak közvetlen funkciókat, mint a mozgás vagy a beszéd. Vagy azért, mert a tünetek csak átmenetileg jelentkeznek alvás közben, és reggelre már eltűnnek.

A néma stroke azonban nem teljesen tünetmentes.

Kisebb látászavarok, például hirtelen színváltozások, villanások vagy sötét foltok,

enyhe motorikus zavarok,

általános gyengeség

és hirtelen korlátozott kognitív funkciók

esetén érdemes alaposabban megvizsgálni a helyzetet.

Mert gyakran előfordul, hogy ezeket a tüneteket észreveszik, de lekicsinyelik, vagy nem hozzák összefüggésbe a stroke-kal.

A néma stroke hosszú távú károsodást okoz az agyban

Gyakran csak akkor gyanakodnak az érintettek, amikor már több infarktus is bekövetkezett, és azok már súlyos károsodást okoztak az agyban.

A tünetek között szerepelnek:

Egyensúlyzavarok, valamint bizonytalan, merev vagy lassú járás

Zavartság

Koncentrációs és memóriazavarok

Döntéshozatali nehézségek

Hirtelen hangulatváltozások, például düh vagy szomorúság

Fejfájás

Sok beteg egyáltalán nem veszi észre ezeket a hosszú távú változásokat. A korábbi infarktusok ezért gyakran csak rutinvizsgálatok során vagy más problémák miatt CT- vagy MRI-vizsgálat során kerülnek felfedezésre. Ekkor már jól látható hegek jelennek meg az agyszövetben.

Legkésőbb ekkor kell cselekedni, tanácsolja Christian Nolte neurológus. „Azoknál a látszólag egészséges embereknél, akiknél rejtett stroke-ot találnak, 1,5-2,5-szeresére nő a nyílt stroke kockázata, és négyszeresére nő a demencia kialakulásának kockázata” – mondja interjújában a berlini Charité Universitätsmedizin kórházzal, ahol a stroke-osztályt vezeti, számol be a focus.de. A „nyílt” stroke itt egy olyan infarktust jelent, amely azonnal egyértelműen észrevehető. Például

extrém és hirtelen jelentkező fejfájással,

beszéd-, látás- és tudatzavarával,

valamint bénulásos és zsibbadási tünetekkel.

A néma stroke tehát sokkal több, mint csak egy figyelmeztető jel.

A „stroke-időjárás” valóban létezik – 3 fok a különbség

Jelenleg különösen magas a stroke kockázata. A hideg időjárás ugyanis közvetlenül hat a vérerekre. A csökkenő hőmérsékletnek való ellenállás és a testben a lehető legtöbb hő tárolása érdekében összehúzódnak. Ez azonban a vérnyomás emelkedését és a szív szabálytalan verését eredményezi. A stroke kockázata nő.

A kiszáradás is fontos tényező lehet. Mivel sokan télen kevesebbet isznak, tudat alatt hozzájárulnak a vérük sűrűsödéséhez. Ez növeli a vérrögök kialakulásának valószínűségét, amelyek elzárhatják az agyat ellátó vérereket.

Német kutatók egy tanulmányban azt is megállapították, hogy létezik egy igazi „stroke-időjárás”. Florian Rakers neurológus és csapata a Jénai Egyetemi Kórházban észrevette, hogy a stroke-ok különösen télen gyakoribbak. Több mint 1600 betegen vizsgálták a jelenséget, és azt találták, hogy a

hőmérséklet,

a páratartalom

és a légnyomás

gyors változásai növelik a stroke valószínűségét.

Ha a hőmérséklet 24 órán belül csökken, a stroke kockázata három fokos hőmérséklet-csökkenésenként körülbelül 11 százalékkal nő. A megnövekedett kockázat körülbelül két nappal az időjárásváltozás után is fennmaradt.

Különösen a kockázati betegek esetében nő a stroke kockázata télen

„Kockázati betegek esetében a stroke valószínűsége időjárásváltozáskor akár négyszeresére is nőhet. Különösen a cukorbetegek és az érelmeszesedésben szenvedők reagálnak erre különösen érzékenyen” – hangsúlyozza Rakers.

Éppen ezért a kockázati betegeknek az időjárásváltozás idején különösen figyelniük kell a stroke figyelmeztető jeleire.

a pitvarfibrillációban – egy bizonyos típusú szívritmuszavarban – szenvedő betegek

a dohányosok

a 60 év felettiek

túlsúlyos és mozgásszegény emberek

Ezek a „klasszikus” stroke-kockázatok a néma agyi infarktusokra is vonatkoznak, hangsúlyozza Nolte: „A rejtett stroke-ot szenvedő személyek csoportja nagyon hasonlít a nyílt stroke-ot szenvedőkéhez”. Ezenkívül sok néma stroke-ot figyelnek meg szívműtétek után, például szívbillentyű-csere után.