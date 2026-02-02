Egészség
Öt fontos élelmiszer a menopauza idején
Sok nő a menopauza idején energiaszintjének csökkenését és hangulatromlást tapasztal
Az ösztrogén a szervezetben olyan, mint a ketchup a sült krumplin: néha túl sok van belőle, néha pedig túl kevés. A megfelelő mennyiség megtalálása igazi kihívás.
Ösztrogénfelesleg? Ezek a tünetek jelzik
Sok nő a menopauza előtt valamikor ösztrogénfelesleggel küzd – ez az úgynevezett ösztrogéndominancia. Ez egyes esetekben súlygyarapodással, aknéval vagy hangulatváltozásokkal jár.
A menopauza során a petefészkek fokozatosan leállnak, és az ösztrogéntermelés csökken. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel egyidejűleg a kellemetlen problémák száma is csökken. Üdvözlünk, hőhullámok! Üdvözlünk, inkontinencia!
Menopauza: ez a táplálkozás támogatja a testet
A rossz hír: a menopauzát nem lehet megállítani. És a jó hír? A panaszok legalább enyhíthetők. Például fitoösztrogénnel. Ez a másodlagos növényi anyag szerkezetileg hasonlít az ösztrogénhez, ezért utánozhatja a hormont és segíthet kiegyenlíteni az ösztrogénhiányt.
A következő zöldségek tartalmaznak fitoösztrogént – és további pozitív tulajdonságokkal is rendelkeznek:
1. Brokkoli
A brokkoli sok előnnyel jár. A C-, E- és K-vitaminok mellett a zöldség B-vitamin komplexeket és ásványi anyagokat is tartalmaz, mint például vas, cink, kalcium, magnézium és kálium. Másodlagos növényi anyagai antioxidáns hatással bírnak és védik a testet a szabad gyököktől. Egyébként: párolni kell, nem főzni.
2. Fokhagyma
A gumó ugyan kellemetlen szagot hagy maga után, de ezt most elnézzük. Mert: a fokhagyma finom. És a fokhagyma egészséges!
Az erek tágításával elősegíti a vérkeringést. Ezenkívül az ajén kénvegyületével lebontja a fibrin nevű véralvadási anyagot, így vérhígító hatása van.
3. Cékla
A cékla is sok jót tartalmaz, többek között B1-, B2- és B6-vitamint, C-vitamint, káliumot, magnéziumot, kalciumot, vasat és cinket.
A benne található betanin (amely a vörös színért is felelős) antioxidánsnak számít, és megköti a szabad gyököket. A cékla továbbá pozitív hatással van a vérnyomásra és elősegíti az emésztést.
4. Sárgarépa
A sárgarépa valóban jó a szemnek? Igen, de csak bizonyos feltételek mellett: a sárgarépában található béta-karotin az A-vitamin előanyaga. Ennek hiánya látásromlást okozhat. A béta-karotin bizonyos mértékben pótolja a hiányt, és így javíthatja a látásromlást.
A sárgarépa azonban ennél is többet tud: erősíti az immunrendszert, és oldhatatlan rosttartalmával (ezek kevesebb vizet kötnek meg, ezért jobban serkentik a bélműködést) enyhíti a gyomor- és bélpanaszokat.
5. Spenót
Popeye már gyerekkorunkban megtanította nekünk: a spenót erőssé tesz! Még ha a növekvő bicepsz valójában nem is működik ennyire gyorsan.
Ennek ellenére érdemes fogyasztani a zöld leveleket. A vas mellett a spenót kalciumot, folsavat, provitamin A-t, C-vitamint és K1-vitamint is tartalmaz. Ez utóbbi segít szabályozni a véralvadást.