Ezért nem tud felkelni télen az ágyból

Mivel azonban az ember ősidők óta úgy van programozva, hogy sötétben a barlangba meneküljön, és az első napfény sugárával újra éberen álljon a lábaiba, ma is szereti, ha reggel, amikor kinyitja a szemét, világos van.

A téli fáradt ébredést leggyakrabban a fényhiány okozta felborult cirkadián ritmus és a D-vitamin hiánya idézi elő

1. A testnek hiányzik a napfény

Ha reggel sötét van, akkor (szinte evolúciós okokból) teljesen helytelennek érezzük a felkelést, és az agynak is több mint a szokásos 30 perc kell ahhoz, hogy beinduljon.

Aki túl korán állítja le az ébresztőt, ahelyett, hogy szundítana, az hamarosan jelentős késéssel fizet a valójában olyan jól összehangolt napi rutinjában.

Egy tipp: Próbálja meg egy fényes ébresztővel kezdeni a napját. Ez igazi csodákat művel.

2. Túl nehéz ételeket esznek

Nyáron saláták, tálak, gyümölcsök, gazpacho és ceviche szerepelnek az étlapon. Télen pedig fondü, raclette, tészta és burgonya. Télen sokan inkább a jól eső ételeket kedvelik. De éppen ezek a kényelmi ételek nehezek a gyomorra és még fáradtabbá tesznek.

3. Reggel menjenek ki a friss levegőre

Igen, hideg van. Alig van olyan, aki önként hosszú sétára indul.

De a testnek télen is oxigénre van szüksége, hogy fitt, élénk és teljes értékű legyen. Aki nem szellőztet, vagy egyáltalán nem hagyja el a házat, az előbb-utóbb csak a száraz fűtött levegőben lebegő, viszkózus szén-dioxidot lélegzi be, amely éppen csak elhagyta a testet.

A megfelelő és főleg rendszeres friss levegő fontos, még akkor is, ha kint kellemetlen az idő. Menjen ki! Szellőztessen! Különösen lefekvés előtt, hogy éjszaka elegendő oxigén álljon rendelkezésre a légzéshez - írja a focus.de.